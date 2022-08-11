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APEC部長級會議 我八月出席四場

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部國際組織司司長吳尚年今表示，包括交通部長王國材、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、衛生福利部常務次長石崇良等人，將出席8月下旬的4場專業部長級會議。圖／取自外交部直播頻道
外交部國際組織司司長吳尚年今表示，包括交通部長王國材、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、衛生福利部常務次長石崇良等人，將出席8月下旬的4場專業部長級會議。圖／取自外交部直播頻道

亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）今年主辦會員泰國將在8月舉行第三次資深官員會議、專業部長會議暨相關會議，國際組織司司長吳尚年今表示，包括交通部長王國材、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、衛生福利部常務次長石崇良等人，將出席8月下旬的4場專業部長級會議。

吳尚年指出，8月16日至31日APEC在泰國將舉行82場工作小組會議、工作坊及研討會等，議題涵蓋婦女經濟、反貪污透明、緊急應變、海洋漁業、衛生觀光、打擊非法、農業技術合作、糧食安全與科技創新等，我國將派約80位代表與會。

其中專業部長會議中，19日的觀光部部長會議由王國材出席，衛生經濟高階會議石崇良在25到26日出席，陳吉仲及農委會代表團將分別參與26日糧食安全部長會議及林業部長會議。

吳尚年指出，她自己也會出席資深官員會議，討論亞太自由貿易區等相關議程，未來我國還有官員會出席相關專業部長會議，屆時會再公布。

APEC

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