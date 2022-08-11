NCC中介法第一場說明會 聚焦連線技術規管議題

《數位中介服務法》（簡稱中介法）草案今天舉辦第一場說明會，NCC（國家傳播通訊委員會）邀集網路服務連線業者、公協會人士參與；不過，今日與會人士大多屬於網路連線業者，提供的意見大多與技術相關，這也讓中介法第一場說明會僅花1個小時就召開完畢。

中介法規管的業者類別，含括了連線服務、快速存取服務、資訊儲存服務、線上平台服務提供者、指定線上平台服務提供者等五大類。

對於規管主體，TWNIC執行長黃勝雄認為，按照歐盟《數位服務法》（DSA）規範，建議NCC將網路註冊管理機構、受理註冊機構、DNS解析器服務提供者，也納入規管主體。

對於違法內容方面，按照目前的中介法規定，若是內容會造成重大損害，可向法院申請緊急資訊限制令，法院也會在48小時之內做出裁定；黃勝雄建議，如是重大緊急資訊危害，建議可以參考家暴保護令，將相關時限縮短至4個小時。

另外，黃勝雄也建議，台灣數位經濟市場沒有比歐盟大，是否要求中介服務者負擔更高的義務，也可以再作考量。

台灣有線寬頻產業協會理事長彭淑芬表示，從實務、技術架構上來看，絕大部分的ISP（網際網路服務提供商）將訊務蒐羅之後，會傳送給更大的業者，去做IP Peering（網路互連），也因此，ISP業者並不會保存用戶連線紀錄，也因此，ISP手中並沒有中介法規條文裡面所講述的這些相關紀錄，建議法條義務規範能再訂明。

由於連線業者、公協會業者今日主要是針對產業現行技術狀況提出疑問與建議，NCC綜合規劃處長王德威指出，技術上做不到的，絕對不可能要求業者負相關義務，另外，對於緊急限制令、中介服務業者義務等部分，也將再持續聽取各方意見後，針對目前的中介法文字進行檢討。