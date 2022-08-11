影／防止獨強力量干擾市場 數位中介服務法說明草案

國家通訊傳播委員會（NCC）上午舉行「數位中介服務法」草案公開說明會，由綜合規劃處處長王德威主持，邀請相關單位、業者與專家到場共同討論。

王德威表示，這個草案主要是參考歐盟的法案基礎來規劃，由於現今的網際網路與我們的工作與個人連結密不可分，而在網際網路中會有很多很重要的中介服務者在網路上面活動，使用網際網路的人都會受到這些中介者的影響，因此，在這樣的背景下，本法主要是參考歐盟，防止中介者在市場上利用獨強的力量去干擾市場的競爭，並將違法內容的散播，因此有必要做相關的規範，同時也加強中介者自律的要求和道德責任，這些都是「數位中介服務法」的精神所在。