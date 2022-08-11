大幅提高約聘比例！數發部五成約聘 敘薪以經歷為主

行政院數位發展部將於8月27日掛牌，數位部籌備工作小組今天赴行政院院會報告，說明數位發展部籌備進度，以及數位發展部的未來任務目標與組織、預算等概況，數位部將大幅提高約聘比例，預算員額600人中有300人以約聘方式進用，敘薪不以學歷為主，以經歷為主。部本部在延平南路大樓，中繼辦公室在新光辦公大樓。

針對近期台海關係緊張，政府官網遭駭客入侵入侵。行政院長蘇貞昌表示，在這場無聲的戰爭中，期待數位部面對資安挑戰務必妥慎因應，除了縱向的指導、監督、管制，橫向聯繫也重要，各部會首長、資安長，都要有相對應的措施，防止資安攻擊；並在第一時間遏止，提升核心資料庫與關鍵基礎設施防護力，建立全民數位韌性。

數位發展部政次李懷仁在行政院會後記者會說明，數位發展部將採用「大幅提高約聘比例」、「工作經歷為主」的進用人才機制，因此，數位發展部、數位產業署與資通安全署於成立後第一年（112年度）預算員額近600人，其中約有300人可以約聘方式進用相關領域專業專才，期盼吸引更多民間數位領域專才，一起投入國家數位發展的推動工作。

敘薪方面，數發部不以學歷為主，而是以經歷為主，都可作為敘薪重點；成立後，部本部會在延平南路大樓，中繼辦公室在新光辦公大樓。

李懷仁表示，數位發展部的英文名稱縮寫「moda」，宣示規畫數位發展部將成為台灣數位發展的「mòda（馬達）」，將連結「公民」與「技術」、提升「產業」及「安全」，實現智慧國家的願景，以台灣模式持續引領世界。

李懷仁表示，數位發展部以建立「民主典範，智慧國家 」為核心願景，將致力於加強「全民數位韌性」，主要任務為負責推動我國數位政策的創新與變革， 整合電信、資訊、資安、網路與傳播五大領域， 整體規劃數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，以達確保國家資通安全、促進數位經濟發展及提升國家數位轉型。

在組織架構方面，數位發展部下設有6司2署，6司分別是數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司；2署為數位產業署與資通安全署。另外，數位發展部設有一個所監督的行政法人國家資通安全研究院，預計將在今年年底成立；此外還有3個主管的財團法人，分別為資訊工業策進會、電信技術中心與台灣網路資訊中心。