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影／救國團企業工會前往黨產會 抗議剝奪工作權
救國團企業工會上午前往不當黨產委員會抗議黨產會剝奪工作權製造流浪員工。指黨產會行政處分認定救國團61筆建物、土地及16億3507萬元之財產不當取得，需移轉國有之處分，救國團全體員工無法接受，一夕之間飯碗不保面臨失業。
企業工會率數百名員工代表向黨產會表達最嚴正抗議，表達救國團員工的工作與政治無關，抗議黨產會汙衊 ，表示難道唱校園民歌、跳個營火舞，就是校園監控？還是「歡呼鼓掌~愛的鼓勵一起來」大家都跟著做的團康活動大家跟著玩，這樣算洗腦學生? 員工高呼我們不是國民黨的附隨組織，是政府的好幫手。
工會理事長陳建成要求黨產會保障救國團員工的工作權、財產權與生存權不受到侵害，要在公平公開的程序下盡速與工會開啟協商，落實黨產會照顧員工權益的承諾，要維護消費者、青年及民間團體、志工單位及服務個案等權利關係人能繼續受到救國團服務的機會與權利，承諾沒有任何一個救國團員工成為黨產會行政處分下的受害者。
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