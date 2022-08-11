影／救國團企業工會前往黨產會 抗議剝奪工作權

救國團企業工會上午前往不當黨產委員會抗議黨產會剝奪工作權製造流浪員工。指黨產會行政處分認定救國團61筆建物、土地及16億3507萬元之財產不當取得，需移轉國有之處分，救國團全體員工無法接受，一夕之間飯碗不保面臨失業。

企業工會率數百名員工代表向黨產會表達最嚴正抗議，表達救國團員工的工作與政治無關，抗議黨產會汙衊 ，表示難道唱校園民歌、跳個營火舞，就是校園監控？還是「歡呼鼓掌~愛的鼓勵一起來」大家都跟著做的團康活動大家跟著玩，這樣算洗腦學生? 員工高呼我們不是國民黨的附隨組織，是政府的好幫手。