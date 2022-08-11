陸對台白皮書更緊縮 藍黨團：強力反對一國兩制
大陸國台辦、國新辦發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，重申「和平統一、一國兩制」及不承諾放棄使用武力。國民黨立法院黨團今天表達3點聲明，捍衛中華民國主權，捍衛自由民主制度，強力反對一國兩制。
隨著中共對台軍演，國民黨副主席夏立言昨天率團訪問中國大陸訪問，引發爭議。國民黨團總召曾銘宗表示，蔡英文總統還說鼓勵兩岸對話交流，夏立言依照指示到大陸傾聽台商聲音，卻被民進黨刻意抹黑、抹紅，黨團要給予民進黨最嚴厲譴責。
曾銘宗說，這時候夏立言訪陸，對國民黨不好，但是對國家好、對人民好、對台商好、對台生好，黨團仍然支持此次的傾聽之旅。
至於有藍營議員參選人擔心影響年底選舉，曾銘宗說，國民黨是多元政黨，黨內同志有個別的看法，他們尊重。
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