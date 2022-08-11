影／「黨產會政治迫害」 救國團員工怒抗議 捍衛工作權
黨產會日前認定，救國團現有財產包含61筆土地及16億3507萬元為不當取得財產，命其移轉為國有，上千名救國團員工面臨飯碗不保。救國團企業工會今前往黨產會抗議，上百名救國團員工怒喊「我們不是黨工，我們是勞工」、「救國團不是國民黨附隨組織」、「黨產會政治迫害」。
救國團抗議員工提出「三要一沒有」，包括保障救國團員工權益、盡速與工會展開協商、保障消費者權益，輔導救國團轉型成社會企業，沒有任何一個救國團員工成為黨產會行政處分下的受害者。
救國團企業工會理事長陳建成表示，在救國團服務多年來，他不能理解帶帶團康、教帶動唱，就可以被指責為洗腦學生？辦活動也被稱作監控校園。救國團不分黨派、不分性別服務民眾，他們的工作從來都與政治無關。
陳建成指出，蔡英文總統曾說「勞工是心中最軟的一塊」，但由蔡總統任命成立的黨產會卻對勞工下毒手，將救國團全台青年活動中心及16億餘元現金收歸國有，一夕間勞工流離失所，救國團1700名員工、5000名教練與教師喪失工作權，造成的傷害將難以回復。
他說，救國團員工應受到憲法工作權及財產權所保障，黨產會無權剝奪，員工不想被解雇，不想流浪街頭，呼籲黨產會能給員工安心工作的權利。
救國團青年活動中心代表歐庭鳳說，自己一直努力勤奮工作著，活動中心在疫情期間受政府委託作為防疫隔離所，救國團和政府並肩作戰、挺醫護，但這些付出和努力換來什麼，國家怎麼對待救國團員工？因為黨產會的違法行為，讓上千個家庭生計陷入困境，這就是黨產會所謂的正義？勞工努力，被黨產會惡意踐踏，逼得大家今天不得不站出來。
陳建成表示，黨產會委員許有為日前向媒體說會盡最大能力範圍照顧員工，試問如何具體落實照顧員工權益？企業工會今天也提出「三要一沒有」，包括要保障救國團員工的工作權財產權生存權不受到侵害；要在公平公開的程序下盡速與工會開啟協商，落實黨產會照顧員工權益的承諾；要維護消費者、青年及民間團體、志工單位及服務個案等權利關係人能繼續受到救國團服務的機會與權利，輔導救國團轉型為社會企業機構；沒有任何一個救國團員工成為黨產會行政處分下的受害者。
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