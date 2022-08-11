影／「黨產會政治迫害」 救國團員工怒抗議 捍衛工作權

黨產會日前認定，救國團現有財產包含61筆土地及16億3507萬元為不當取得財產，命其移轉為國有，上千名救國團員工面臨飯碗不保。救國團企業工會今前往黨產會抗議，上百名救國團員工怒喊「我們不是黨工，我們是勞工」、「救國團不是國民黨附隨組織」、「黨產會政治迫害」。

救國團抗議員工提出「三要一沒有」，包括保障救國團員工權益、盡速與工會展開協商、保障消費者權益，輔導救國團轉型成社會企業，沒有任何一個救國團員工成為黨產會行政處分下的受害者。

救國團企業工會理事長陳建成表示，在救國團服務多年來，他不能理解帶帶團康、教帶動唱，就可以被指責為洗腦學生？辦活動也被稱作監控校園。救國團不分黨派、不分性別服務民眾，他們的工作從來都與政治無關。

陳建成指出，蔡英文總統曾說「勞工是心中最軟的一塊」，但由蔡總統任命成立的黨產會卻對勞工下毒手，將救國團全台青年活動中心及16億餘元現金收歸國有，一夕間勞工流離失所，救國團1700名員工、5000名教練與教師喪失工作權，造成的傷害將難以回復。

他說，救國團員工應受到憲法工作權及財產權所保障，黨產會無權剝奪，員工不想被解雇，不想流浪街頭，呼籲黨產會能給員工安心工作的權利。

救國團青年活動中心代表歐庭鳳說，自己一直努力勤奮工作著，活動中心在疫情期間受政府委託作為防疫隔離所，救國團和政府並肩作戰、挺醫護，但這些付出和努力換來什麼，國家怎麼對待救國團員工？因為黨產會的違法行為，讓上千個家庭生計陷入困境，這就是黨產會所謂的正義？勞工努力，被黨產會惡意踐踏，逼得大家今天不得不站出來。