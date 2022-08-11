「給蔡總統的內心話」 黃國昌：台灣需要的不是為政權罔顧事實的蔡主席

台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲情節嚴重、撤銷碩士學位。時代力量前立委黃國昌深夜在臉書以「給蔡英文總統的內心話」為題發文，黃國昌說，台灣人現在需要的，是一個能夠團結台灣、保衛民主且捍衛基本價值的總統，而不是一個為了鞏固黨的政權，顛倒是非、罔顧事實，分裂台灣社會基本價值的黨主席。

民進黨籍桃園市長參選人林智堅論文案，經台大學術倫理審定會認定，林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位。身兼黨主席的蔡英文總統10日在民進黨中執會表示，民進黨支持林智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。

黃國昌深夜在臉書貼文，寫下他給蔡英文總統的內心話。黃國昌說，2020年總統投票前夕，他曾公開呼籲請大家繼續支持蔡總統。但是，看到今天蔡總統的發言，有些心情想和大家分享。

黃國昌說，蔡英文總統在民進黨的中常會中說：「只要民進黨團結，就一定能克服重重挑戰。」他希望，蔡總統不是在政黨的中常會上對民進黨說這句話，而是在總統府對台灣人民說這句話。

黃國昌說，他希望蔡總統還記得，她自己曾說過：團結台灣是她的責任。在這個時刻，台灣人期待的是一位台灣人的總統，而不是民進黨的總統。

黃國昌寫到，台灣人現在需要的，是一個能夠團結台灣、保衛民主且捍衛基本價值的總統，而不是一個為了鞏固黨的政權，顛倒是非、罔顧事實，分裂台灣社會基本價值的黨主席。