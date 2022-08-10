影／兒童遊戲場檢驗之亂 監院糾正衛福部

監察院監委王幼玲、趙永清、范巽綠、蕭自佑提案糾正衛福部在106年修正「兒童遊戲場規範」規定，在設施開放使用前應檢驗認證合格才能使用，但由於歐規、美規不同，檢定標準不一等多種因素，導致檢驗塞車且遊戲場不能使用，引發廣大民怨。

王幼玲表示，許多共融式遊戲場原本要打破制式罐頭式遊戲場，但法令規定應檢具經財團法人全國認證基金會（簡稱TAF）認證之檢驗機構所開立認證標誌的合格檢驗，讓許多廠商面對標準不一的遊戲器具也不敢具結驗收保證，其次，規定規範修正前已設置之兒童遊戲場設施，應於3年內完成備查手續，截至今年4月14日為止，完成檢驗率為66%，明年1月24日未通過檢驗的兒童遊具將面臨拆除或無法使用的窘境。

調查報告指出，標準檢驗局聲稱採認TAF認證之檢驗機構及國家標準，是規範主管機關衛福部的權責，該局並未提醒未來可能發生之檢驗量能等管理問題。