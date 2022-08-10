一周內被駭四天 NCC：民視已有通報

美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台後，中國大陸不但立刻展開軍演，網軍也不斷攻擊台灣政府單位網站，超商、台鐵電子看板，就連電視台也不放過。民視新聞網路直播6日突然出現「中國一點都不能少」的畫面，民視表示，主因是訊源主機被駭客入侵，NCC（國家通訊傳播委員會）今日也證實，民視在8月6日、7日、8日、10日均通報遭駭客入侵，一切均按SOP（標準作業程序）規範處理。

民視上周末遭駭客入侵，民視先前出具聲明指出，電視頻道播出皆正常，被駭客影響的是網路播出內容，主因是訊源主機被駭客入侵，造成民視新聞在YouTube直播播出內容與電視頻道內容不同。8月6日晚間20:52收到通知，20:54即移除置入影片，訊源恢復正常。民視特別謹慎面對近期駭客攻擊事件，以確保播出安全無虞。

NCC指出，民視8月6日、7日、8日、10日均有資安事件發生，最主要是網頁遭受DDOS（阻斷服務）攻擊，攻擊時間有長有短，民視也在第一時間做了一些處置。

NCC表示，駭客採用的DDOS攻擊方法主要有兩方向，一是針對頻寬作攻擊，把網路頻寬塞爆，如此一來，民眾就無法連線民視網頁，另外一種方式是針對網頁資源系統做連線攻擊，讓連線量大量提升，致使系統負荷壓力大增。

目前面對DDOS攻擊的方法，一是請ISP（網路服務供應商）業者進行網路清洗，另外，如果流量是從國際IP進入，就可以在國際Gateway（閘道器）上做排除，降低國際駭客攻擊力道。