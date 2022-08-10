夏立言出訪 藍高市黨代表直言：兩岸兵凶戰危不適合

國民黨副主席夏立言今天出訪大陸，引發綠營圍剿，黨內新生代也有聲音，屏東縣議員黃明賢等人聯名反對。連署人之一、高雄市黨代表李昶志指出，兩岸如今兵凶戰危、經貿不往來，除非此行可以終止軍演、恢復經貿，否則會被民進黨攻擊「去投誠、出賣台灣」，不要在不適合時間做不適合的事。

國民黨高市黨代表李昶志曾參與左楠選區市議員初選，今天指出，國民黨在兩岸溝通本來就比民進黨強，馬總統執政八年，兩岸經貿往來，兩岸和平局勢，都比現在還要強一百倍。

李昶志表示，黨內發出聲明，此次出訪絕無「訪問北京」、「會見大官」，也不會談及政治性議題，這樣的內容「真的非常非常非常矯情」。

李也說，兩岸如今兵凶戰危、經貿不往來，此行若是終止對岸軍演、恢復兩岸經貿往來，他們會樂見其成、舉雙手贊成，但在這個敏感的時刻，去了不溝通不解決問題，根本是提供民進黨一個攻擊話柄，此行根本毫無意義，不如留在台灣。