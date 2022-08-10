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國民黨派團訪陸 民進黨：時機立場錯亂更對不起國軍

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨派團訪陸，民進黨回應，此行時機立場錯亂，更對不起國軍。本報系資料照
國民黨派團訪陸，民進黨回應，此行時機立場錯亂，更對不起國軍。本報系資料照

國民黨副主席夏立言今天率團訪問中國大陸。民進黨今天表示，要表達嚴厲譴責，且就在中共解放軍仍在海峽對峙我軍，威脅台灣安全，國台辦也發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書之時，國民黨執意高調赴對岸，不僅時機錯誤，立場錯亂，更對不起努力保家衛國的中華民國國軍。

民進黨表示，國民黨此舉無異於認同中共當局對台施壓的不當作為，也間接顯示國民黨對於中共犯台時，可能失去抵抗意志，隨時可在威脅下簽訂城下之盟，讓中共不戰而屈人之兵。

民進黨指出，國民黨主席朱立倫此次派團訪陸，已造成台灣內部重大爭議，連國民黨黨內、包括年輕參選人也已連署表達要求停止出訪，認為此行無正當性、合理性及重要性，甚至直言夏立言是「敗家老頭」。

民進黨表示，更重要的是，此舉將引起民眾疑慮且影響台灣內部團結，造成社會分化，並在民主盟友一致挺台時，讓國際社會質疑台灣面對威脅挑戰時的立場與認知，混淆國際視聽。

民進黨指出，夏立言曾任前陸委會主委，此時訪陸具有強烈政治意涵，陸委會也已進行勸阻，不可能裝作完全不知道。也看到朱立倫與高思博，接連發聲力挺，難道不是朱立倫與習近平之間的「共同決定」？難道不是朱立倫家族配合中共對台灣的的恫嚇宣傳？

民進黨表示，嚴正要求國民黨切勿附和中國立場，正視中共圖謀犯台的意圖，面對中共壓力不屈服，維護台灣國家利益與主權，以及得來不易的民主自由。

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