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夏立言赴中 江啟臣：對兩岸和平有益民眾會正面看待

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨副主席夏立言今率團赴中國，國民黨前主席、立委江啟臣表示，對兩岸和平有益的對話和交流，相信民眾會正面看待。本報資料照片
國民黨副主席夏立言今率團赴中國，國民黨前主席、立委江啟臣表示，對兩岸和平有益的對話和交流，相信民眾會正面看待。本報資料照片

共軍持續對台軍演，國民黨副主席夏立言今率團赴中國，引發外界議論。對此國民黨前主席、立委江啟臣表示，對兩岸和平有益的對話和交流，相信民眾會正面看待，時機確實有些敏感，但透過溝通對話化解對立是民眾希望的，現在既然執政黨做不到「不能說在野黨不能做」。

至於有藍營黨內市議員批評夏立言赴中，江啟臣則表示不清楚此事，但時機確實有些敏感，他也要提醒國民黨不要被模糊焦點和出訪善意，且夏立言過去曾主管大陸事務，相信夏立言很清楚該做什麼、不該做什麼「抹黑、抹紅大可不必」

江啟臣強調，美國也鼓勵兩岸對話，國民黨或民間都不能代表政府，應該要問問在兩岸危機當下，政府到底對對岸做了什麼溝通「陸委會電話有沒有拿起來打？」，而如果政府不做溝通、或做不到，那就更應團結起來，尋找解決危機的管道。

夏立言

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