影／藍議員籲副主席夏立言勿訪中國 凝聚共識 聆聽民意

國民黨副主席夏立言今天突將率團訪問大陸，國民黨彰化縣議員曹嘉豪與屏東縣議員黃明賢、台北市議員參選人詹為元等人發出聯合聲明籲停止出訪，曹嘉豪說，中國飛彈越過台灣領土，不只我們的政府毫無作為、連警報都沒有，這種情況下，國民黨還要前往大陸參訪，讓人質疑其真正用意。

曹嘉豪說，適時捍衛中華民國是國民黨的義務和責任，國民黨不要再當煞車皮了，造成整個亞太地區的動盪不安，前所未有的亞太危機，國民黨不能只有和平談判，此次軍演造成這麼大的台海危機，政府竟沒有任何作為，在中國有可能侵犯國土情況下，冒然帶團前往大陸，美其名是關心台胞，但真正用意是什麼？不談政治可能嗎?

國民黨青年議員曹嘉豪、黃明賢及台北市議員參選人詹為元、新北市議員參選人呂家愷、台中市議員張若彤以及屏東縣市民代表參選人傅健雄等人聯署今天發出聲明。

聲明指出，中共日前對台灣進行事演習，造成亞太地區動不安，身為衛中華民國主權的政黨，首要之務應對內凝聚共識、對外共同禦敵。

據聞本黨夏立言副主席欲率團關心在中國大陸地區求學、工作等台灣同胞生活需求，然而在兩岸劍拔弩張之際，更應利用科技便利以視訊方式即時反應處理，如此事半倍並能解決燃眉之急，故並無需要此番特別赴往大陸地區進行探視，呼籲黨中央「停止出訪、聆聽民意」，在重要時刻，做出最關鍵的選擇。

並提出二項理由說明：

一、正當性

台灣面對此次中共演，再次「台海危機」來稱呼險情境。然台灣人民並未因此民心動盪，也未有民意要求兩岸協商討論，在無民意基礎下至對岸，無倫理由為何，均容易被有心人士操弄，而失去正當性。

二、合理性

中共軍演持續進行不停，在可能侵犯中華民國領土之際，依舊逕行帶團赴陸，僅為關心在陸國人，並無合理說法讓人民支持本黨作為。

三、重要性