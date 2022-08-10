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夏立言今訪陸 陳其邁批：非常要不得

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天到高雄展覽館參加台灣文博會「品牌商展區」，接受媒體聯訪時，被問到對國民黨副主席夏立言訪陸等事件看法。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁今天到高雄展覽館參加台灣文博會「品牌商展區」，接受媒體聯訪時，被問到對國民黨副主席夏立言訪陸等事件看法。記者王慧瑛／攝影

中共對台軍演還沒結束，在此一敏感時刻，陸委會前主委、現任國民黨副主席夏立言今將率團訪問中國大陸，引發關注。高雄市長陳其邁說，兩岸關係緊張之際，台灣人該團結一致對外，不理解為何藍營人士執意要前往中國大陸訪問，「我覺得非常要不得，也不以為然」。

陸委會昨晚表示，夏立言從陸委會主委退離職後，已逾赴陸應經審查許可管制期限，但中共當局連日攻台式軍演，此時絕非我政黨人士赴陸交流妥當時機。

陳其邁今天接受聯訪時，也呼應陸委會說法，他說，這個時期訪陸非常不應該，尤其在此一敏感時機，正當海峽中線雙方船艦、飛機都還在對峙，中國片面改變現狀，這個出訪是釋放一個錯誤訊息，國民黨內部有些年輕議員也發表連署，希望能停止此時出訪，國民黨議員認為這一做法可能把整個黨賠進去，此時此刻台灣人應該團結一致，不明白為何藍營人士堅持要前往中國大陸訪問，「我覺得非常要不得，也不以為然」。

高雄市長陳其邁今天到高雄展覽館參加台灣文博會「品牌商展區」，接受媒體聯訪時，被問到對國民黨副主席夏立言訪陸等事件看法。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁今天到高雄展覽館參加台灣文博會「品牌商展區」，接受媒體聯訪時，被問到對國民黨副主席夏立言訪陸等事件看法。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁今天到高雄展覽館參加台灣文博會「品牌商展區」，接受媒體聯訪時，被問到對國民黨副主席夏立言訪陸等事件看法。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁今天到高雄展覽館參加台灣文博會「品牌商展區」，接受媒體聯訪時，被問到對國民黨副主席夏立言訪陸等事件看法。記者王慧瑛／攝影

2022大選 陳其邁 高雄市長 夏立言

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