夏立言今訪陸 陳其邁批：非常要不得

中共對台軍演還沒結束，在此一敏感時刻，陸委會前主委、現任國民黨副主席夏立言今將率團訪問中國大陸，引發關注。高雄市長陳其邁說，兩岸關係緊張之際，台灣人該團結一致對外，不理解為何藍營人士執意要前往中國大陸訪問，「我覺得非常要不得，也不以為然」。

陸委會昨晚表示，夏立言從陸委會主委退離職後，已逾赴陸應經審查許可管制期限，但中共當局連日攻台式軍演，此時絕非我政黨人士赴陸交流妥當時機。