影／國民黨副主席夏立言赴陸訪問 強調此行無官方色彩

中共對台軍演還沒結束，陸委會前主委、現任國民黨副主席夏立言一行5人赴陸，於今天下午搭機前往廈門，20日解隔離後，21日起預計在福建廈門、廣東廣州、浙江、江蘇和上海等地拜訪台商和與當地台商協會座談。夏立言搭機前在桃機受訪，他表示此行並無任何官方色彩，不會到北京去。

國民黨副主席夏立言表示，中國國民黨對台海的和平、區域的安定一向都非常關心，對所有台灣人民的權益，以及在大陸區域的台灣同胞也很關心，因此六月就開始安排此次行程，過去幾年受疫情及兩岸關係影響，所以很多在大陸生活的台商、學生，以及在台灣地區的中小企業、農漁民都遇到很多困難，這麼多年因為疫情沒人關心，政府因為兩岸關係現實的影響也沒辦法做到。

夏立言指出，國民黨身為反對黨因為疫情也沒機會做到，現在應該是個適當機會，過去關心在大陸工作、求學及生活的朋友們。陸委會說時機不宜，但在陸委會眼中應該沒有什麼適當的時機，過去想參加海峽論壇時，陸委會也說時機不宜，如果能夠做出成績，什麼時機都是好的，現在這個情況更是應該過去。

他說，六月安排此次行程時，沒有預期到美國朋友的來訪以及中國大陸的軍演，但國民黨在越困難的時機越應該去關心在大陸的朋友們、聽他們心聲，兩岸之間應該要有更多對話，不只國民黨這麼想，執政當局也是如此。蕭美琴在美國也說希望兩岸有所溝通，蔡英文總統最近在很多場合也說對於兩岸對話保持開放的態度，工商團體也都認為政府應該要更關懷經濟跟貿易的議題。

國民黨作為負責任的反對黨，應該去聆聽在大陸工作的朋友們的心聲，適時有尊嚴地反應，國民黨不是執政黨也沒有公權力，但很清楚自己的立場，適時反應這些朋友的困難，希望對他們有所幫助，都是幫助台灣在大陸遭遇困難的中小企業、農漁民，將這些問題反應給大陸的涉台單位，讓他們加以改善。

夏立言強調，「溝通跟聯繫都是好事」，這個時機只能奮勇向前，不會遇到困難或外界的攻擊就卻步，此次過去的成員都曾經在國防部、陸委會工作，都有幾十年的工作經驗，不會因為一次訪問就被陸方統戰，這點大家可以放心，此行目標就是關懷台灣、關懷在大陸的台灣同胞，再辛苦也會去做。

夏立言表示，受到疫情影響，行程安排非常困難，一直到最近確定了，他才依法向陸委會報備，返台後也會提出報告，而且此行沒有任何官方的安排，更沒有安排到北京去，就是前往台灣同胞聚集比較多的長三角、杭州及上海一帶，到了當地客隨主便，若當地主人希望見面交流，他們也不會反對。

媒體問及此行是否考慮到軍演及選情？他說，國民黨主席朱立倫及文傳會在很多場合都曾對軍演表示過抗議，此舉對安定和平及兩岸同胞之間的感情都沒有助益，也感謝國軍在過去這段時間守衛台灣。

他也不考慮對選情的影響，國民黨執政時對兩案關係的努力大家有目共睹，作為反對黨時也一向關懷在大陸工作的朋友們，以及關懷在台灣跟大陸做生意的一些中小企業的朋友們，過去江丙坤董事長做得非常多，國去兩三年確實疏忽了，現在該去好好補足這一塊。

日前國台辦提出新的白皮書重申台灣是中國的一部份，針對此事，夏立言說中國大陸的立場一向非常清楚，台灣的立場也非常清楚，不會因為陸方一句話就改變現實存在的事實，這是事實的存在，陸方也必須面對。