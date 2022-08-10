內政部：全國公有廳舍耐震 詳評達成率逾98%

內政部今天表示，截至今年7月底，全國公有廳舍已完成耐震初評3萬528件，達成率98.2%、詳評1萬6330件，達成率98.3%、補強9462件，達成率92.3%、拆除2274件，達成率92.5%，大幅提升公有建物耐震安全。

內政部指出，經歷921大地震後，政府自2000年起積極強化公有建築物的耐震能力，並於2017年起透過前瞻特別預算，協助各級機關加速推動相關工作。在大幅提升公有建物耐震安全，未來國內若發生重大災害時，這些據點也可轉換成應變、救災救護、安置收容的防災空間，發揮防救災機能。

內政部表示，921大地震後，行政院在2000年核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案」（公有建築物），針對1999年12月31日以前設計建造的消防廳舍、公有市場、醫院及社區活動中心等重要防災廳舍，進行列管及耐震補強重建。列管的建築物須透過初評及詳評來確認建築物的耐震能力，若耐震能力不足，則要進行補強，倘評估補強不具效益時則拆除，確保公共安全。

內政部指出，為擴大推動重要防災廳舍補強工作，行政院於2017年核定「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建（2017-2025年）」，其中中央廳舍耐震補強，已投入47.63億元。

此外，也補助100.98億元經費，協助地方政府共同推動相關改善補強、拆除重建或新建工程。自2017年推動迄今，公有廳舍改善完成數量由6432件(50.6%)大幅成長至1萬1736件(92.3%)，顯見特別預算投入已發揮協助及引領各機關重視廳舍補強的功效。

內政部表示，以嘉義縣中埔消防分隊廳舍為例，廳舍在1989年啟用，屋齡近30年，經評估鑑定結果須進行結構補強。考量分隊平日肩負中埔地區第一線救災的重要勤務工作，為保障建築內人員安全及繼續發揮公有建築物的機能，由前瞻計畫補助418萬元，縣府負擔54萬元，採用擴柱工法來強化結構安全，並已於2020年2月13日完工驗收合格。

內政部表示，未來將透過前瞻經費持續挹注地方政府，並加強管考改善進度，以加速公有建物耐震補強工作，完備國內公有建築物耐震能力，保障民眾生命財產安全。