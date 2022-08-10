夏立言應中共邀請訪陸？ 國民黨斥胡說八道

根據「自由時報」報導，國民黨副主席夏立言今天率團赴陸是「應中共中央的邀請」，中共建議雙方會談「兩岸發展契機追尋、國民黨歷史角色」，國民黨則建議加上「研提如何淡化台人仇中氣氛、說明國民黨親美內涵」。不過，對此，國民黨表達強烈否認，黨務高層更批是「胡說八道」。

據了解，夏立言赴陸並非「應中共邀請」，也並沒有該報導談論此內容規劃。雖然國民黨大陸部先前有與國台辦聯絡，但對方並沒有要接見夏立言，也沒有預定談論主題的規畫。

國民黨文傳會副主委林家興表示，此次訪陸目的為關懷在陸生活、工作及求學的台灣民眾，是早先就由我方主動安排的規劃，已多次重申沒有會見大官、沒有到北京，更不會談及政治性議題，請外界勿受錯誤訊息誤導。