聽新聞
test
0:00 / 0:00
夏立言應中共邀請訪陸？ 國民黨斥胡說八道
根據「自由時報」報導，國民黨副主席夏立言今天率團赴陸是「應中共中央的邀請」，中共建議雙方會談「兩岸發展契機追尋、國民黨歷史角色」，國民黨則建議加上「研提如何淡化台人仇中氣氛、說明國民黨親美內涵」。不過，對此，國民黨表達強烈否認，黨務高層更批是「胡說八道」。
據了解，夏立言赴陸並非「應中共邀請」，也並沒有該報導談論此內容規劃。雖然國民黨大陸部先前有與國台辦聯絡，但對方並沒有要接見夏立言，也沒有預定談論主題的規畫。
國民黨文傳會副主委林家興表示，此次訪陸目的為關懷在陸生活、工作及求學的台灣民眾，是早先就由我方主動安排的規劃，已多次重申沒有會見大官、沒有到北京，更不會談及政治性議題，請外界勿受錯誤訊息誤導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言