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夏立言將訪陸 王鴻薇：去聽台商心聲有什麼不對？

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市議員王鴻薇(右)今天接受媒體人王淺秋(左)專訪。圖／擷取自「千秋萬事」直播網頁
台北市議員王鴻薇(右)今天接受媒體人王淺秋(左)專訪。圖／擷取自「千秋萬事」直播網頁

國民黨副主席夏立言今率團赴陸引發外界議論。台北市議員王鴻薇今天說，國民黨有段時間擔心政治性效果所以什麼都不敢做，但「紅帽子」沒有少，現在台海情勢緊張，中國大陸也有激進言論，台商、台生在那樣的情況下生活，這時若有一個台灣人去看看他們、聽聽他們的聲音，有什麼不對嗎？

夏立言率團訪陸，國民黨表示此行主要的目的是「顧民生，護台灣」，關懷在大陸工作、求學和生活的國人同胞需求，也會在對等尊嚴、互惠互利的基礎上，向當地涉台機構反映台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲，絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」之情事，也不會談及政治性議題。

王鴻薇今天在「千秋萬事」接受媒體人王淺秋訪問，談到夏立言訪陸行。

王鴻薇說，夏立言訪陸，國民黨在「法」上完全站得住腳，夏立言是國民黨副主席，身分上來說就是民間人士，他不擔任陸委會副主委的時間也已經超過管制時間，所以國民黨站得住腳。

王鴻薇說，國民黨確實很長一段時間因為擔心選舉、擔心政治性效果而什麼都不敢做、不敢說，「但紅帽子有少嗎？」現在台灣大學連撤銷民進黨桃園市長參選人林智堅的學位都被打成中共同路人，國民黨因為怕被丟紅帽子就畏首畏尾、憂讒畏譏，什麼都不敢做，但就算不訪陸，支持民進黨的人也不會投給國民黨。

王鴻薇說，夏立言一行是廈門進、上海出，主要都是和台商、台生和很多去大陸工作的台灣人接觸，現在台海兵兇戰危，大家很怕，在這關鍵時刻台商會擔心，美國眾議院議長裴洛西的飛機降落台灣的時候，微博裡有很多激進言論，在中國大陸的台灣人在那樣的氛圍下生活，這時若有一個台灣人去看看他們、聽聽他們聲音，有什麼不對嗎？

王鴻薇說，夏立言難道會跟發射飛彈的共軍見面？能藉由這趟行程賣台？我國幾項農漁產品現在被中國大陸經濟制裁，夏立言一行人也無法和中國大陸談判，說不定現在很多農漁民反而希望他們可以談判，畢竟現在兩岸關係這麼差，政府完全不對話。

王鴻薇說，去傾聽意見就被說是賣台這很離譜，她知道黨內有些聲音希望夏立言他們晚點去，但晚點去也一樣，一樣會被扣紅帽子，她並說經濟部日前說可以協助被要求產地標示要貼「中國台灣」的我國廠商，但當年前總統馬英九說中華台北就被說出賣主權，按照這標準，難道經濟部是「賣台部」、「投降部」？可是完全沒有被批評，夏立言去中國大陸看台商就被說通敵、賣台。

夏立言

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