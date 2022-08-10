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夏立言訪陸惹議 藍黨團：民進黨為模糊焦點刻意抹紅

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨證實，副主席夏立言今將率團訪陸，此行是為了關心在陸國人，不會訪問北京、不談及政治性議題。圖／聯合報系資料照片
國民黨證實，副主席夏立言今將率團訪陸，此行是為了關心在陸國人，不會訪問北京、不談及政治性議題。圖／聯合報系資料照片

國民黨副主席夏立言今將率團前往中國，國民黨表示，此行主要的目的是關懷在陸工作、求學和生活的國人，並在對等尊嚴、互惠互利的基礎上，向當地涉台機構反映台灣農漁民、中小企業遭遇的困難和心聲。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，希望民進黨人士不要為了模糊焦點刻意抹紅、抹黑。

國民黨說明，相關行程都是由黨部方面主動規畫，主要是考量到暑假期間出行，比較有足夠的時間可以配合防疫隔離10天的政策，而所到地區集中在福建、浙江及珠三角、長三角地區，都是台人在陸工作、生活及求學集中之地，今日出發後預計21日結束隔離，開始僅有7日的緊湊行程，並於27日返台，只求能協助台灣民眾解決困難，絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」等情事。

對於外界質疑在中共軍演後登陸，時機不宜，除了引發民進黨抨擊，國民黨內也有雜音。曾銘宗表示，黨中央已出面正式說明，此行在數月前就已安排，沒有任何政治性的議題，希望民進黨人士不要為了模糊焦點，刻意抹紅、抹黑。

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