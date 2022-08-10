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夏立言今率團訪大陸 藍營議員黃明賢等人連署停止出訪

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
共軍持續對台軍演，國民黨副主席夏立言今率團赴陸，引發議論。國民黨屏東縣議員黃明賢等基層民代發起連署，「停止出訪、聆聽民意」。圖／屏縣議員黃明賢團隊提供
共軍持續對台軍演，國民黨副主席夏立言今率團赴陸，引發議論。國民黨屏東縣議員黃明賢等基層民代發起連署，「停止出訪、聆聽民意」。圖／屏縣議員黃明賢團隊提供

共軍持續對台軍演，國民黨副主席夏立言今率團赴陸，引發議論。國民黨屏東縣議員黃明賢等基層民代發起連署，「停止出訪、聆聽民意」，黃明賢認為，此時身為最大在野黨國民黨，有比出訪中國大陸更重要的事，希望黨內大人們聽進去，「在重要時刻，做出最重要的選擇」。

連署書以「停止出訪，聆聽民意」，連署書提到，中共日前對台灣軍事演習，造成亞太地區動盪不安，身為捍衛中華民國主權的政黨，對內凝聚共識、對外共同禦敵，為首要之務。

連署發起人為屏東縣議員黃明賢、彰化縣議員曹嘉豪。連署人有台北市議員參選人詹為元、新北市議員參選人呂家愷、屏東市民代表傅建雄。

連署書提到，據聞本黨夏副主席立言欲率團關心在大陸地區求學、工作等台灣同胞生活需求，然在兩岸劍拔弩張之際，更應利用科技便利以視訊方式即時反應處理，更可事半功倍、解決燃眉之急。

連署書以三個理由說明：

一、正當性：台灣面對此次中共軍演，再次以「台海危機」來稱呼凶險情境。然台灣人民並未因此兵荒馬亂，也未有民意要求兩岸協商討論，在無民意基礎下至對岸，無論理由為何，均容易被有心人士操弄，而失去正當性。

二、合理性：中共軍演持續進行不停，在可能侵犯中華民國領土之際，依舊逕行帶團赴陸，僅為關心在陸國人，並無合理說法讓人民支持本黨作為。

三、重要性：國民黨在面臨八二三砲戰、中美斷交、石油危機等，都成功凝聚台灣人民一同禦敵，當下最重要的是發揮領航精神，著眼在對內完善共識、對外為中華民國發聲與尋求協助，渡過此次難關。

故我們發起連署聲明，以上述三點呼籲黨中央「停止出訪、聆聽民意」在重要時刻，做出最重要的選擇。

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