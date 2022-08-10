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夏立言率團訪陸 柯文哲：抗議封鎖台灣？ 那就去吧
中共對台軍演還沒結束，敏感時刻之際，國民黨副主席夏立言今天率團訪問中國大陸，引發外界關注。台北市長柯文哲今天也問，要看他(夏立言)是什麼目的？如果是真的飛到北京去，向中共抗議封鎖台灣，「若是幹這種事，那就去吧，但如果是這個時候還跑去募款，拜託，這什麼時候？」
柯文哲今天赴內科出席北市產業數位轉型記者會，媒體問夏立言此時率團出訪大陸，是否恰當？柯表示，要看夏立言去是什麼目的？他自己要回答。
對於國民黨表示，夏立言是以民間身分出訪，關心國人同胞在陸狀況，不會見所謂的「高官」，與談及任何政治問題。不過柯說，如果是要商談大陸軍演問題，向中共抗議封鎖台灣，那就去吧，但如果這時候還跑去募款，拜託，這什麼時候？
柯文哲說，還是一樣，做什麼事情，先問目的是什麼。
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