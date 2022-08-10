8月4日共軍射飛彈申請 國民黨執意登陸3關鍵

正值共軍持續軍演敏感時刻，國民黨副主席夏立言今天率團登陸，引發黨內外高度爭議，青年議員一早發出聯合聲明呼籲停止出訪，黨中央以1500字說明此行意義。據了解，國民黨向陸委會提出訪陸報備申請的時間，正是8月4日共軍軍演首日，究竟是什麼原因讓國民黨非得此時訪陸，此行真正原因及效應，絕不單純。

8月4日是共軍實彈射擊首日，當天下午並發射導彈飛彈越台灣上空，台海危機一觸即發，以國民黨的政治判斷，怎會不知時機敏感嚴重到何種程度，雖然陸委會對國民黨及夏立言登陸無法禁止，最多只能口頭勸阻，但選在當天提出報備，申請動作本身就有極高的政治意義，絕非時機巧合、早就規畫可以解釋。

國民黨一早1500字聲明一再強調此行絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」之情事，也不會談及政治性議題，但此行最大玄機亦就在此。

夏立言要去大陸，國民黨要在美中之間取得平衡，不能在兩岸議題上完全喪失話語權，不是新意，7月的海峽論壇原本就要率團登團，台胞證都申請下來準備出發，後來臨時取消；海峽論壇之後，國民黨規畫登陸訪視台商、台生的作業也一直沒有停過。

如果照國民黨所說不見大官不談政治，登陸時間根本不是重點，更沒有任何理由選在共軍軍演時登陸，就算已規畫，也沒有任何道理不能停止、延期。

不見大官、不談政治，不代表不見涉台人士、談兩岸，甚至有無可能觸及止軍演、止制裁、交流和平，國民黨說明文字中其實已說明一切。

訪問中國大陸不是自由行，夏立言登陸有三大關鍵值得觀察，一是此行是誰邀請，台商嗎？還是「國台辦」？其次是見了誰，大陸政協主席汪洋、國台辦主任劉結一、海協會，甚至未來的國台辦主任候任人選，都不是空穴來風，如果汪洋、劉結一都不見國民黨訪團，國民黨誰都見不到，那國民黨之後在台灣就真的不要再講兩岸了。

最後是國民黨在10天解隔後不管見到誰，大陸透過國民黨到訪，在軍演告一段落後會釋出什麼訊息，訊息內容可以預期是針對執政的民進黨、美國、台灣人民及國內的反對黨而言。

在黨內一片反對聲中，夏立言上演訪陸突襲戰，此行能帶回什麼，各界都高度關注。