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夏立言赴中 趙春山：對國民黨沒好處、為國家利益該去

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨派團赴中國，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山（圖左一）表示，對國民黨沒好處、為國家利益則該去。記者程遠述／攝影
國民黨派團赴中國，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山（圖左一）表示，對國民黨沒好處、為國家利益則該去。記者程遠述／攝影

共軍持續對台軍演，國民黨副主席夏立言今率團赴中國，引發外界議論。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山對此表示，國民黨會因此在年底選舉被說舔共「去沒有好處（指對國民黨）」，但站在國家利益角度考量，台灣人民和台商對中國需有另個發聲管道，因此他鼓勵夏立言去。

曾任遠景基金會董事長、也是前總統馬英九任內兩岸政策智囊的趙春山表示，夏立言曾在行前來問自己該不該去，所以他知道，夏立言此行是以前就安排了，不是現在臨時決定，遇上兩岸現在狀況是意料之外。

趙春山表示，現在夏立言去中國，對國民黨年底的選情沒有好處，因為大家會認為兩岸情勢緊張，「要去舔共嗎？」，因此他原本是認為是不是就算了不要去。

但趙春山接著指出，若以國家利益來看，夏立言「該去」，因為台商與許多台灣重要企業，還有賣魚、賣水果及其他台灣民眾，都面臨衝擊，如果自己是民進黨政府，當然希望能有多一個管道向中國發聲。

趙春山表示，因此夏立言此行若不要談太多政治，多替台商、台灣人民出聲音「我就鼓勵去（指夏立言）」。

國民黨派團赴中國，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，對國民黨沒好處、為國家利益則該去。圖／聯合報系資料照片
國民黨派團赴中國，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，對國民黨沒好處、為國家利益則該去。圖／聯合報系資料照片

夏立言

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