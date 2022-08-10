夏立言赴陸訪問 綠委諷：行動證明是中共同路人

中共軍演未歇，國民黨副主席夏立言安排赴中國大陸，引發爭議，民進黨立委許智傑說，國民黨用行動證明是中共同路人，真的是嫌票太多了，尤其中共對台軍演的危急時刻，國民黨還急著去舔中做甚麼呢？

國民黨證實，副主席夏立言今將率團訪陸，此行是為了關心在陸國人，不會訪問北京、不談及政治性議題。許智傑說，朱立倫、蔣萬安口口聲聲說是親美，實際動作卻都是放任要角舔共，這樣的兩面手法台灣人千萬不要被騙了，呼籲大家用選票向親共的政黨及候選人說不。