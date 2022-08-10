超商螢幕現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」監委立案徹查

美國眾議院議長裴洛西（原譯波洛西）訪問我國期間，我國各級政府及民間企業之網站、電子看板相繼遭到駭客入侵；以阻斷服務、竄改網站內容、刊登不實資訊等方式，進行心理及認知作戰。監察委員賴鼎銘、葉宜津、林郁容今天表示，為瞭解政府有無採行具體因應措施，已申請自動調查。

三位監察委員指出，認知作戰為現代戰爭理論之重要一環，而我國政府及民間之資訊設備卻頻遭駭客攻擊入侵，顯示仍有待加強改善。政府及民間企業有否正視網路攻擊之威脅，並建立有效之資安防護能力？如何避免網站及電子看板等公眾媒體遭駭客利用，成為錯假訊息公布欄，致影響民眾認知？政府對於心理及認知作戰是否採取具體之因應措施？均有深入調查之必要。