蔡英文聲量飆好感度卻探底！ 學者：裴洛西來台得不償失

image source：FB/美國在台協會AIT

文/陳宣懿

從美國眾議院長裴洛西來台後，解放軍隨即宣布8月4日12時至8月7日12時，在台灣周邊六大區域進行海空域實彈演習；甚至在演習結束後，解放軍東區戰區8日持續在微博發文「繼續在台周邊軍演」。近期台海緊張數度躍上國際版面。總統蔡英文也在3日見斐洛西時，特別針對中國宣告發動軍事演習一事表達我國嚴正立場，強調面對「持續且刻意升高的軍事威脅」，台灣不會退縮。面對中國文攻武嚇，蔡英文多次出面向國人喊話，同時也呼籲對岸要對自己的行為負責；並且透過推特發出英、日兩版本，呼籲國際支持台灣。連續一個月來蔡英文「聲量以及好感度」，是否隨著裴洛西來台以及中共實彈軍演受到影響？

共軍擾台！安定民心？ 蔡英文喊話「團結」聲量單日破十萬

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/09～2022/08/07）統計，「蔡英文」近一個月網路聲量趨勢，聲量最高點出現在8月5日，共107,228筆討論。主因是面對中國文攻武嚇，蔡英文4日深夜透過臉書和YouTube發布影片向國人喊話，盼關鍵時刻台灣人團結一心，台灣從不會被挑戰所擊倒。此番言論5日在網路上炸鍋，引起熱議。

聲量另一高點出現在7月29日，共43,165筆討論。主因是民進黨桃園市長參選人林智堅「論文、球場」案件持續延燒，黨內部分人士擔憂會對選情造成衝擊，甚至有可能造成「一屍五命」，進而有「換堅」傳聞。於是蔡英文7月28日召集林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀等人，到官邸商討選情。對此，林智堅也在當天透露，主要是就近期幾個議題向蔡英文做說明，蔡英文則建議他「用證據持續向社會大眾說明」。

而聲量另一高峰出現在7月17日，共42,904筆討論。主因是總統蔡英文與提名的18位縣市長參選人，一同參與民進黨全代會。當天除了悼念台灣最好的朋友日本前首相安倍晉三，蔡英文也在會中承諾，讓台灣用民主立足世界。

「林智堅、裴洛西、中共軍演」 持續帶動蔡英文聲量

對於蔡英文這一個月來聲量持續走高，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，美國眾議院議長裴洛西來台以及中共軍事演習，都是造成總統聲量高漲的原因。而國立東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒也表示，林智堅論文以及球場事件，還有裴洛西來台都帶動蔡英文的聲量。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

裴洛西來台也救不了？蔡英文近一個月好感度掉近三成

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/02～2022/07/31）統計，「蔡英文」近一個月網路好感度比值比較 ，近一週較三週前好感度下降約3成。林智堅論文以及新竹棒球場事件陸續引起爭議，引起網友反感，連帶讓蔡英文好感度受到影響。另外，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，蔡英文好感度走低，應該跟中共軍演期間談話相對溫和有關，藍營支持者本來對蔡總統的好感就不高，綠營支持者可能覺得蔡總統面對軍演不夠強硬。而國立東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒分析，裴洛西來台民進黨見獵心喜。因為可以轉移眾人對林智堅的討論，但裴洛西來台不僅看不到實質利益，卻換來中共軍演，可說是得不償失。而且政府也沒因此召開國安會，老百姓認為政府沒作為，是蔡英文好感度下降的可能原因。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月09日至2022年08月07日。