武嚇訪大陸為何？ 藍青年聲明呼籲夏立言停止出訪

正值中國大陸軍演武嚇台灣敏感時刻，國民黨副主席突襲式宣布訪問大陸，今天上午就將出發，引發黨內高度爭議，彰化縣議員曹嘉豪及屏東縣議員黃明賢今天一與黨內青年議員及議員參選人發出三點聯合聲明，疾呼夏立言停止出訪、聆聽民意。

除了發起人黃明賢、曹嘉豪。聲明連署人包含台北市議員參選人詹為元、新北市議員參選人呂家愷、台中市議員張若彤以及屏東縣市民代表參選人傅健雄。

聲明指出，中共目前對灣進行事演習，造成太地區動不安，身為衛中華民國主權的政黨，首要之務應對內凝聚共識、對外共同禦敵。

據聞本黨夏立言副主席欲率團關心在中國大陸地區求學、工作等台灣同胞生活需求，然而在兩岸劍拔弩張之際，更應利用科技便利以視訊方式即時反應處理，如此事半倍並能解決燃眉之急，故並無需要此番特別赴往大陸地區進行探視。

聲明列出三項理由說明此刻不應訪陸

一、正當性

台灣面對此次中共演，再次「台海危機」來稱呼險情境。然台灣人民並未因此民心動盪，也未有民意要求兩岸協商討論，在無民意基礎下至對岸，無倫理由為何，均容易被有心人士操弄，而失去正當性。

二、合理性

中共軍演持續進行不停，在可能侵犯中華民國領土之際，依舊逕行帶團赴陸，僅為關心在陸國人，並無合理說法讓人民支持本黨作為。

三、重要性

國民黨在面臨八二三砲戰、中美斷交、石油危機等，都成功凝聚台灣人民一同禦敵，當下最重要的是應發揮領航精神，著眼在對內完善共識，對外為中華民國發聲與尋求協助，渡過此次難關。

聲明以上述三點呼籲黨中央「停止出訪、聆聽民意」，在重要時刻，做出最關鍵的選擇。