突襲式沒收財產 救國團控黨產會「政治追殺、強搶民產」

救國團昨(9)天上午召開記者會，針對黨產會在雙方尚在協商時，突襲式做出沒收救國團財產的行政處分，表達嚴正抗議。救國團主任葛永光表示，第一審行政法院尚未就救國團是否為附隨組織部分作出宣判，且雙方已經過8次協商溝通，雙方距離逐漸拉近之時，不料黨產會竟以突襲方式，片面終止談判，逕自召開記者會，對救國團做出處分，完全藐視司法和違背誠信原則，更嚴重違背轉型正義釐清真相、追求和解共生的目的，令成千無辜員工與家庭生計頓時陷入困境，心狠手辣的程度比戰爭還要可怕。

救國團邀請長期支持、參與救國團公益活動的混障綜藝團劉銘團長、曾參加救國團「中橫健行公益圓夢」活動的肢障朋友廖彩雲女士、曾長期接受「張老師」輔導服務的方先生、曾擔任救國團110青年節籌備委員會總召集人的青年代表台大土木所研究生吳俊緯同學，以及救國團現職員工代表紀蓁蓁小姐等人到場替救國團發聲。現場並展示一幅由救國團義工書寫提供的書法，寫著：「救國70載，強遭竇娥冤，悲泣六月雪，祈願公道現」，藉元朝關漢卿《竇娥冤》劇作當中，官吏草菅人命令百姓有冤無路訴的故事，諷諭黨產會違法濫權的行為。

黨產會7月26日召開記者會，宣布沒收救國團61筆土地、建物及新台幣16億3507萬元財產，社會譁然，救國團第一時間表示痛心並不能接受。葛永光主任在記者會中表示，和解工程是台灣民主憲政秩序建立的基礎工程，長久以來，台灣社會深受內鬥和分裂之苦，人民每天生活在仇恨和對立當中，今天救國團的遭遇，不啻令黨產會的不公不義再度徹底現形，也凸顯了部分掌權者沉迷於政治鬥爭無法自拔，百姓的生活與生計卻棄如敝屣。

葛永光主任沉痛表示，轉型正義的最終目的，應該是追求和解與共生，然而黨產會此舉，完全就是懲罰與所謂「威權」毫無關係的現職員工，搗毀他們的家庭生計。救國團70年來，每個員工和義工燃燒自己照亮別人，為社會奉獻為弱勢服務，黨產會毀了救國團，也等於把一大片溫暖社會弱勢的火光通通澆熄。

葛永光主任強調，世界上不論哪個國家，執政者都應該以信立國、以誠待民，這是任何一個掌權者的基本信念，然而今天黨產會從頭到尾就是一個字：「騙」。黨產會說與救國團的協商從未達成共識，然而事實是：救國團基於和解共生的信念，一直以誠懇的態度與黨產會進行溝通，並在8次協商中至少達成5點共識，第一個共識是：以民國78年救國團遵照人團法登記為公益社團法人前的財產作為分界點。第二個共識是：青年活動中心救國團可以爭取回租繼續營運。第三個共識是：和解重點在聲明的內容，而非金錢，雙方在金額數字上也已逐漸接近，保留繼續協商的空間。第四個共識是：和解聲明之內容已漸趨於接近。第五個共識是：黨產會也希望救國團能正常營運，永續經營，持續為社會服務。以上內容都有文字紀錄，將來都將呈交法庭作為證明。

葛永光主任說，雙方在第七次協商時，黨產會不知為何突然換掉孫斌副主委，改派許有為委員代表，7月19日第八次協商時，許委員還表示應繼續修正和解聲明內容，且未曾表示即將做出行政處分，不料剛過一週，竟突然對救國團抄家滅族，還傲慢地要救國團「放下屠刀，立地成佛」，令人瞠目結舌。救國團手上從無屠刀，只有黨產會才有屠刀，黨產會已屠殺了許多團體，現在又用沾滿鮮血的雙手，揮舞屠刀斬向救國團。事後黨產會要求救國團「誠實勇敢面對歷史，道歉認錯並宣示永不再犯」，這種傲慢的利用國家機器，對特定社會團體行使的霸凌行為，完全就是仇恨罪行（Hate crime）或偏見動機型犯罪（bias-motivated crime），黨產會堪稱台灣民主憲政秩序的最大破壞者，台灣新東廠之名當之無愧。

針對黨產會指控救國團早期為國民黨進行校園監控、情報搜查、監控海外留學生、吸收學生幹部，獨占山林資源、特權經營、獨攬補助，甚至間接介入選舉等說法，救國團也提供相關資料一一說明。葛永光主任也表示，這些指控都是顛倒是非，以偏概全，都是黨產會對救國團的認知作戰。葛主任表示，倘若法院不准停止執行黨產會這極度荒謬的行政處分，救國團勢必資遣1700位員工，及解聘5000餘位教師、教練，而每年1562萬人次消費者及353萬人次弱勢族群(108年疫情前)的服務，都可能被迫終止，對台灣的傷害莫此為甚，此外，對於救國團員工的勞動人權，呼籲勞動部也應該出來關心，不能視若無睹、推卸責任。救國團也有許多原住民員工，希望原民會也能出面關心他們的工作權。

葛主任喊話黨產會放下屠刀、幡然醒悟，切勿扼殺民主台灣人民的工作權與生存權、切勿侵害民主社會大眾的消費權益及弱勢團體的福利、切勿藉審查財產之名，介入人民社團的內部事務，並應停止藉特定媒體抹黑救國團，傷害救國團名譽權。

葛主任再次強調，救國團一直是一個跨黨派、跨宗教、跨族群、跨階級的全民團體，近年更轉型為「以公益為主的服務型社會企業」，黨產會打著轉型正義的招牌，不但完全違背正義，更成為救國團轉型的最大障礙與殺手。救國團不希望民進黨被少數激進主義者所綁架，做出與民主進步背道而馳的事，希望救國團各黨與無黨派的義工，尤其是民進黨義工及曾參加過救國團活動、對救國團有了解者，都能站出來發聲，發揮大家的影響力，改變黨產會無理違法的決定。

葛永光主任最後表示，救國團仍會堅持既有的轉型工程，只要是對國家、社會、青年及民眾有利的事，都會努力去做。當前除了法律訴訟外，救國團不排除用各種合法的方式，維護自己和社會大眾的權益，呼籲社會大眾站出來支持救國團，也呼籲曾經參加過救國團活動，或曾經受惠於救國團的工商企業界領導人，願挺身協助救國團度過難關，更呼籲身為全民總統、一直呼籲全民團結的蔡英文總統能出面協調，終止黨產會不停從事內鬥，違法濫權迫害人權的行為。