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我與聖文森 今簽署刑事司法互助及移交受刑人條約

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
聖國總理兼司法部長龔薩福（左一）與法務部長蔡清祥（右一）在蔡總統見證下，正式簽署台聖刑事司法互助條約及移交受刑人條約。圖／外交部提供
聖國總理兼司法部長龔薩福（左一）與法務部長蔡清祥（右一）在蔡總統見證下，正式簽署台聖刑事司法互助條約及移交受刑人條約。圖／外交部提供

外交部今天表示，我國友邦聖文森及格瑞那丁總理兼司法部長龔薩福與法務部長蔡清祥，今在蔡英文總統見證下，正式簽署「中華民國（臺灣）政府與聖文森及格瑞那丁政府刑事司法互助條約」及「中華民國（臺灣）政府與聖文森及格瑞那丁政府移交受刑人條約」。

副總統賴清德、總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、駐聖文森國大使藍夏禮、聖國社會部長布魯斯特、聖國駐台大使柏安卓等貴賓均在場觀禮，彰顯台聖邦誼永固及雙方司法合作的成果。

外交部指出，台、聖兩國前於2017年簽署「警政合作協定」及2019年簽署「共同打擊跨國犯罪協定」。為增進司法互助合作，雙方自2020年起繼續推動簽署「刑事司法互助條約」及「移交受刑人條約」，經我國外交部、法務部、駐聖文森國大使館共同努力，順利與聖國政府達成共識並完成簽署。

外交部指出，本次簽署的「刑事司法互助條約」明定台、聖雙方合作範圍包括在刑事調查、起訴、法院審理、視訊訊問、提供文書證據、執行搜索及扣押、犯罪防制等程序中相互提供協助。

而「移交受刑人條約」生效後，經受刑人提出申請並符合一定條件的前提，兩國得安排受刑人返回其本國服刑，有效提高犯罪矯治效果，彰顯人道精神，也展現台聖邦誼友好及司法合作等各領域交流的豐碩成果。

外交部表示，未來將繼續與法務部共同推動與其他國家進行刑事司法合作，強化我國與各國司法及執法機關的密切合作。

司法 外交部 受刑人

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