蔡總統宴請聖文森國總理龔薩福 石斑魚上桌

我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福訪問團今天在雙邊會晤及見證簽署儀式後，蔡英文總統午間偕同副總統賴清德在總統府以國宴接待。國宴結束前，龔薩福致詞時表示，今天是非常美好的一天，在聖國基督教的社群裡，在像今天這樣的日子當中，都會特別感謝主的賜與。今天國宴場地非常漂亮，而且每一道餐點都十分美味，當然也包括了愛國石斑魚。

蔡總統致詞時表示，多年來，雙方透過一次又一次的交流，不只深化兩國的關係、雙方人民的情誼，也激盪出更多的合作火花。未來也期待在龔薩福的支持之下，台灣和聖文森及格瑞那丁及加勒比海地區，能持續深化交流、相互扶持，為雙方人民創造更多的福祉。

蔡總統提到，今天是一個特別的日子，8月8日不只是父親節，也是龔薩福的生日。她還記得3年前的8月7日，大家也在這裡一起為龔薩福慶生，很高興在3年後的今天，龔薩福再次率團訪問台灣，她也要代表台灣人民，祝福龔薩福生日快樂及父親節快樂。

蔡總統指出，今天準備了許多精緻的料理，相信大家都有享用，並祝福龔薩福政躬康泰，兩國國運昌隆，邦誼歷久彌新。

隨後，龔薩福表示，今天仔細聆聽蔡總統談到台灣人民的韌性。他認為，無論是這裡或是加勒比海的文明，人民都有自己的天賦。兩國的文明中，都觸及生活、生計及生產，包含正式的制度、非正式的習俗及行為準則。為了激發人民的天賦，「我們需要很好的領導能力去啟發人民，甚至包括啟發良善、高貴等這些人民可能不知道自己早已擁有的特質，這都是領導人的責任。」

龔薩福說，此行他見證到中華民國台灣有優秀、卓越的領袖及人民高度的才華、堅韌與樂觀。在這兩者的配合下，看到了這個偉大的國家有如此的成就。