烏干達難民來台7年無身分 監院要求行政院檢討改進

監察院聯席委員會通過監委紀惠容、高涌誠調查報告，指烏干達籍人民來台尋求難民庇護，但我國未通過「難民法」，僅以不遣返原則處理，導致該民來台7年仍無法取得身分，仰賴非政府組織（NGO）接濟維生、無法自立，監察院促請行政院檢討改進。

調查報告指出，1名烏干籍女同志A女，因烏干達的國情仇恨同志，A女與同性伴侶遭群眾私刑，同性伴侶被活活打死；A女為逃離因性傾向所引來的生命威脅，2015年7月以探親名義來台。但我國未通過難民法，亦無實質的認定難民審查機制，經過人權團體的奔走，僅以不遣返原則處理，至今滯留台灣第7年，仍無法取得居留身分，無法工作自立，也無勞健保保障，全仰賴NGO團體接濟。

監察院內政及族群委員會、外交及國防委員會、社會福利及衛生環境委員會在7月19日聯席會議通過紀惠容、高涌誠調查報告，函請行政院督飭所屬確實檢討改進。

監委指出，台灣雖然未制定「難民法」，但國際「公政公約」具有國內法律效力，政府有義務遵守「不遣返原則」，避免A女返回烏干達後發生憾事。A女目前狀態係內政部移民署依據「外國人強制驅逐出國處理辦法」，暫緩強制驅除出國，但A女在台灣仍然是「非法居留」的外國人；也因為是非法居留，無法工作、無勞健保，難以自立，長期仰賴民間團體接濟維生，凸顯我國欠缺「不遣返原則」之具體生活照顧機制，在人權工作上為德不卒。

監委表示，我國至今無難民法，現行法令亦無法給予合法居留身分，內政部移民署與A女溝通後，於2020年8月6日函有關機關表示，A女願透過中轉機制前往第三國，但在等待中轉期間，無相關配套，形成A女無法自力更生之困境；如今A女在台灣已是第7年，也陳情表示「最渴望的仍是留在台灣」、「我希望在台灣尋求庇護」等語，未來將其中轉至他國之作法是否仍屬適當，宜由相關機關再予審慎評估處理。

監委指出，制定難民法，並將「不強制遣返原則」納入該法，為我國在難民議題上重要之人權保障工作；但目前對於核許暫緩強制驅逐出國卻無法認定身分的外國人，仍無具體庇護及照護措施，政府應在人權捍衛扮演更積極的角色。

監委指出，內政部今年3月29日公告「外國人停留居留及永久居留辦法」修正草案，增列「因實務需要得核發臨時外僑登記證」，草案也於5月30日預告結束，但尚未完成法制作業，A女仍是非法居留在台灣的外國人，「只是不會被遣返」。促請行政院盡速處理「外國人停留居留及永久居留辦法」修正草案，讓台灣人權工作再往前一步。