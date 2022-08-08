中華民國被北京取代？ 綠委：不當發言模糊國史

國史館邀請台灣憲法學會前理事長許慶雄演講，題目為「民主國家與憲法」，提到「中華民國已經由北京政府代表、繼承，為何台灣各界人士都不知道？」，引發爭議，朝野立委都認為國史館有必要澄清。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀說，國史館對演講者論述要有基本了解，不當發言模糊了國史館功能，造成民眾混淆，有檢討必要，國史館至少也要針對歷史觀澄清，避免造成民眾對國史誤解。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿說，國史館應該把事情講清楚，館長陳儀深一直以國史館是學術性機構的概念並非完全正確，因為國史館不是真正學校或研究機關，國史館直屬總統府，仍是國家行政機關概念，中華民國並未被消失，事實上是轉進到台灣，歷史一直持續，並非被中華人民共和國取代。

張其祿說，台灣又面臨美國眾議院議長裴洛西來台後的危機，國家對定位要有共識，否則一不留意，衝突可能一觸即發。