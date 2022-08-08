我與聖文森國簽署條約 聖國總理：不允許外部干預合作

蔡英文總統今天上午偕同副總統賴清德與聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）雙邊會晤，並見證「兩國簽署條約暨意向書儀式」。蔡總統感謝龔薩福多次在國際場域為台灣發聲，並盼兩國一起面對後疫情時代的挑戰，繼續推動經濟轉型、婦女賦權等各項計畫，為雙邊人民帶來更多福祉。龔薩福則說，「聖文森及格瑞那丁絕不允許任何外部行為干預我們兩國的合作，我們雖然是一個小國，但有大原則。」

蔡總統致詞時表示，2019年7月她率團訪問聖文森及格瑞那丁，對加勒比海的美麗風景及當地人民的熱情款待，印象深刻。同年8月，龔薩福也回訪台灣，為聖國駐台大使館，親自主持了揭牌儀式。

蔡總統指出，這幾年來，兩國的交流愈來愈密切，不僅共同面對疫情的挑戰，也持續拓展各領域的合作。稍後，也要一起見證兩國共同簽署「刑事司法互助條約」、「移交受刑人條約」及「高等教育合作意向書」，為雙方合作開創新的里程碑。

蔡總統強調，未來，台灣和聖文森及格瑞那丁也會一起面對後疫情時代的挑戰，繼續推動經濟轉型、婦女賦權等各項計畫，為兩國人民帶來更多福祉。

蔡總統也藉這個機會，特別感謝龔薩福從2001年就任以來，多次在國際場域為台灣發聲；近來，中國在台海周邊進行軍演，龔薩福也為台灣仗義執言。

蔡總統提及，目前，龔薩福擔任「福爾摩沙俱樂部」加勒比海地區的總協調人，持續在國際上發揮影響力，支持台灣的國際參與。此外，她也十分敬佩龔薩福的執政成果。這幾年來，聖國除了積極參與全球事務，也克服疫情和蘇富瑞火山爆發所帶來的種種挑戰。

蔡總統表示，相信在龔薩福的帶領之下，聖文森及格瑞那丁將持續在國際社會發光發熱。也期待台灣和聖文森國一起努力，為世界創造更多繁榮發展。

隨後龔薩福致詞時表示，總統府這棟建築及現在所在的晴廳，都是他很熟悉的地方。他自2001年以來，已經到訪11次，也在這裡見過包括前總統陳水扁、馬英九，蔡總統第一任期間，他也曾來訪過。

龔薩福提到，如同台灣，聖文森及格瑞那丁的選舉也很紮實、競爭也非常激烈，選舉期間大家都非常興奮及緊張，總要等到開票出爐後才能知道結果。

龔薩福進一步指出，某些國家選舉可能就沒這麼有趣，因為很容易在選前就已經知道結果，他個人並不想參與這樣的選舉，相信在座的大家也不想。他並不是要評論其他人的作法，只是述說自己的偏好；其他國家要怎麼做，是他們國家及人民的事情，他不會干預，就如同他也不希望其他人干預一樣。

龔薩福認為，聖文森及格瑞那丁與中華民國台灣之間的邦誼牢不可破，「因為我們之間的情誼是基於人與人的連結，就像家人一樣。我們之間有許多交流，舉凡農業、學生、非營利組織及中小企業的交流等，但我們還要更進一步加強彼此的交流，除了強化人民之間的交流，兩國關係也要更進步，雙方還有很多工作要持續進行。」

龔薩福說，有些人會說，要與他國競爭，其實沒有這個必要，他認為兩國之間的邦交並非交易，「我們的邦誼是建立在一個恆久的原則上。在訪問台灣的期間，他也期待在各個領域與台灣相關部會討論，包括高等教育合作意向書的簽署等。」

龔薩福也說，「聖文森及格瑞那丁絕不允許任何外部行為干預我們兩國的合作，我們雖然是一個小國，但有大原則。我們的歷史也彰顯我們關關難過、關關過，世界上沒有任何一股勢力能夠威脅我們，他並非指涉特定國家，只是說明他的原則。」

會談結束後，簽署儀式開始。蔡總統見證龔薩福（兼任聖文森國司法部長）與我國法務部長蔡清祥簽署「刑事司法互助條約」與「移交受刑人條約」及與我國教育部長潘文忠簽署「高等教育合作意向書」，進一步深化兩國司法及教育合作。