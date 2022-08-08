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國史館貼文爭議！國民黨：國史館唱和中共 蔡英文應面對

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

針對國史館臉書發文「中華民國已經由北京政府代表、繼承」等爭議言論，國史館發布新聞稿回應稱此乃學者個人意見，國民黨文傳會副主委兼黨史館主任林家興今表示，國史館乃中華民國的國史館，負責纂修國史，對於國家基本定位不應立場偏頗，然而國史館迄今已多次公然提出傾向台獨、台灣地位未定等謬論，並非單一個案，卻屢屢推給學者個人主張，不知道館長陳儀深又有何高見？國史館歸總統府管轄，蔡英文總統還要神隱、閃躲到何時？

林家興指出，國史館聲稱此乃學者個人意見，然而自民進黨政府上任後，國史館之演講或活動多與親綠、挺獨之團體合辦，或者邀請立場傾向深綠台獨之講者演講，這難道不是展現出國史館的立場？若國史館聲稱自己有「多元性」，不知蔡英文執政後的國史館可曾邀請過不同立場的學者或團體演講？可曾邀請過堅定捍衛中華民國國家地位的學者？國史館的臉書或網站又曾貼出來過嗎？

林家興強調，在網路時代，國史館社群平台對外即代表國史館，小編發文不可能毫無審核，但小編第一時間發文的文意根本是將許慶雄的言論當成國史館的主張，甚至超過三、四個小時以上未變更，直到外界抨擊才偷偷改文。如果外界未提出質疑，國史館不就成功偷渡台獨意識形態？

林家興進一步指出，在國史館新聞稿中通篇未見「中華民國」，連紀元都採用與中共相同的西元紀年，更提到「台灣已不是威權體制國家」，難道國史館變成「台灣國」的國史館了嗎？中華民國在國史館的新聞稿中再度消失，難道這不是國史館的立場偏頗所導致？

林家興表示，國史館並非一般民間機構，不應將責任推給「多元性」而毫無自己的基本立場，如果國史館的立場是「台灣國」，就請館長陳儀深勇敢說清楚、講明白，不要遮遮掩掩；而國史館歸蔡英文總統管轄，在中共軍演敏感時刻，竟發表與中共立場雷同的否定中華民國貼文，甚至還提出要制定台灣新憲等台獨主張，總統府卻輕描淡寫丟給國史館回應，蔡英文如果再繼續神隱，恐怕只是默認民進黨政府的國家定位立場已成為中共同路人。

國史館 林家興

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