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聖文森及格瑞那丁來訪 法務部：今與之簽署2份司法合約

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
法務部今天在總統府與聖文森及格瑞那丁簽署司法互助合約。圖／法務部提供
法務部今天在總統府與聖文森及格瑞那丁簽署司法互助合約。圖／法務部提供

法務部今天發布新聞說，我國與友邦聖文森及格瑞那丁總理兼司法部長龔薩福（Dr. the Honourable Ralph Gonsalves）今天簽署「中華民國（台灣）政府與聖文森及格瑞那丁刑事司法互助條約」、「中華民國（台灣）政府與聖文森及格瑞那丁移交受刑人條約」，創下單日簽署2類司法合作條約的紀錄。

法務部說，所簽署司法合作條約不但為我國國際司法合作的首例，更彰顯兩國政府共同推動司法合作的成果。

位於加勒比海群島中的聖文森及格瑞那丁與我國有超過40年的邦誼，兩國在貿易、農業技術合作、衛生領域、育才計畫、投資促進及保護、洗錢及資恐金融情資交換、防制人口販運及資訊通訊、警政、技術、財政上，均合作密切。

法務部說，所簽署2份條約歷經4年磋商，期間雖面臨疫情考驗，但在法務部、外交部及駐聖文森及格瑞那丁大使館努力下獲致共識，聖國龔薩福總理並親自率團來台，在總統府與法務部長蔡清祥舉行簽署儀式。

法務部指出，台、聖刑事司法互助條約生效後，兩國將可在刑事調查、追訴、法院審理、犯罪防制等程序中，相互提供證據，雙方更可透過視訊詢問、准許請求方之人員在證人或被告陳述時在場，達到共同打擊跨境犯罪的目的。

此外，台、聖移交受刑人條約生效後，將成為兩國進行移交受刑人的法源基礎，有助受刑人返回母國服刑，對受刑人親屬就近入監探視、受刑人返鄉復歸等，均可帶來正面效益。

司法 法務部 受刑人

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