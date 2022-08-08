線上演講惹議 國史館：歷史可辯論性是民主國家價值

台灣憲法學會前理事長許慶雄在國史館線上講堂指「中華民國已經由北京政府代表、繼承；台灣維持現狀是自己否定是國家，甚至自願成為中國的一部分，只有制定憲法才能使台灣成為國家」，相關內容引發爭議；國史館館長陳儀深昨晚發聲明，強調學者到國史館演講本來就會有不同意見，但這不能代表是國史館主張。

國史館今天再發聲明，強調國史館每周四都有不同領域的學者來館演講，學者有各自的觀點， 這些學者演講的內容，並不代表國史館的立場、觀點，當然更非國史館的「主張」。

國史館指出，許慶雄演講當天，陳儀深就在現場，演講最後陳儀深也起身表達不同意見，如有觀看全程影音者，自然明瞭當天純屬一場學術討論，此有演講全程影音紀錄可憑。

國史館說，臉書小編於第一版貼文，引述演講內容，卻未加引號，容有疏失，但已立即改正，以後也會檢討改進。然卻有媒體與部份政黨人士誇大嫁接指為「國史館稱」、「國史館主張」，藉此無限 上綱，實令人遺憾。

國史館說，國史館的英文名字是「Academia Historica」，有相當程度的學術性， 不是「一言堂」，台灣已不是威權體制國家。歷史的多元性、可辯論性，是民主國家的重要價值。國史館歷年來舉辦多場學術研討會，並集結出版成論文集，其中不乏對中華民國定位的討論， 歡迎各界多多指教，但不歡迎亂扣帽子或藉機滋生事端。