救國團明開記者會反擊黨產會 發動員工前往勞動部抗議

黨產會日前認定，救國團現有財產包含61筆土地及16億3507萬元為不當取得財產，命其移轉為國有。救國團將在明日舉行記者會，並發動員工前往黨產會與勞動部抗議陳情，呼籲政府正視救國團勞工的勞動人權。

根據記者取得救國團主任葛永光給內部同仁的一封信。葛說，今年是救國團70歲生日，原本正是歡欣鼓舞，慶祝公益豐收及邁向嶄新階段的時刻，萬萬沒想到黨產會竟然給了這樣一個殘酷的生日禮物，但救國團絕不能因此而意志消沉，應該勇於面對並全力抗爭，捍衛自己的聲譽和權益。

葛永光強調，救國團一直以誠懇的態度與黨產會進行溝通，近期歷經8次協商，正當雙方共識距離逐漸拉近，一步步累積共識，朝和解目標邁進之際，黨產會竟在未知會救國團，亦未明示終止談判的情形下，片面宣布了對本團的處分，對於黨產會這種違背誠信、違法濫權、漠視人民權益的舉動，我們深感不滿，同時也讓我們體認到，這本是政治問題，處分救國團本是執政黨的既定時程，協商不過是一場戲而已。

葛永光給救國團全體同仁的一封信：

各位同仁們好！

首先感謝大家一直以來盡心竭力，對團務工作的付出和奉獻！特別是在疫情期間，不僅要關注自己與家人的健康，工作的推動上也受到疫情很大影響，然儘管面對一波波衝擊，大家同仁們仍能攜手併肩，兢兢業業、堅守崗位，共同渡過重重困難，更難能可貴的是讓團的工作，贏得社會各界更多的肯定和支持，所以特別代表團謝謝大家，大家辛苦了！

行政院黨產會在7月26日下午突襲式召開記者會，片面宣布沒收救國團61筆土地、建物及新台幣16億3507萬元財產，處分書內容不僅顛倒是非，指鹿為馬，天文數字般的金額，更令全體同仁極其痛心且無法接受。黨產會此舉，完全違反了法律不溯及既往及保留、平等、比例等原則、嚴重背離轉型正義釐清真相與追求和解共生的目的，更令自己的不公不義徹底現形，政府的誠信也徹底崩盤。

回想我剛來到這個大家庭時，正值黨產會對本團咄咄進逼，依據先前的案例，推估黨產會遲早也將對本團出手，而屆時必嚴重影響同仁的工作權與生存權，因此我決定從兩方面著手，首先就是推動團務轉型，我將團定位為「以公益為主的服務型社會企業」，除了為本團建立論述、擴大服務能量，並透過各種管道，改善不利的政治大環境外，最重要的，就是特別強調我們的公益性定位，近年來，社會大眾都看到我們推動大量的公益工作，例如急難救助、弱勢照顧、捐血捐物資、協助政府打防疫戰爭等，廣泛贏得社會各界不分黨派的肯定，而其目的，就在爭取、蓄積更多社會的支持能量，凸顯本團的公益形象，提升本團的社會能見度。最近又持續推動「全國公益日」連署活動，目前已有近千個社團和跨黨派立委近 40 個連署支持，希望此活動能奠定本團公益領頭羊的角色。在這方面，成果是豐碩的。

第二，為了保障同仁們的工作權與生存權，這幾年來也一直全力與政府高層進行溝通，同時基於和解共生的信念，我們一直以誠懇的態度與黨產會進行溝通，近期歷經8次協商，正當雙方共識距離逐漸拉近，一步步累積共識，朝和解目標邁進之際，黨產會竟在未知會本團，亦未明示終止談判的情形下，片面宣布了對本團的處分，對於黨產會這種違背誠信、違法濫權、漠視人民權益的舉動，我們深感不滿，同時也讓我們體認到，這本是政治問題，處分救國團本是執政黨的既定時程，協商不過是一場戲而已。

為因應這次黨產會為本團帶來的重大危機，總團部立即召開緊急會議並架設任務平台，針對所有可能的對策和資源進行分析與盤點，並已委請律師向法院提出「停止執行」的行政訴願，籲請法院務以「有難以回復損害」為由，裁定停止執行此一侵害人權的行政處分，希望法院能夠做出公平的判決，維護本團全體同仁的權益，於此同時，我們也正積極規畫各種行動方案，來正視、回擊黨產會的處分及指控。

總團部將在8月9日對外召開記者會，正式回應、批判黨產會種種背離誠信、罔顧人權的作為，本團工會也將發動員工前往黨產會與勞動部抗議陳情，呼籲政府正視救國團勞工的勞動人權。後續我們也會適時規劃其他活動，屆時請大家積極參與。

今年是救國團70歲生日，原本正是歡欣鼓舞，慶祝公益豐收及邁向嶄新階段的時刻，萬萬沒想到黨產會竟然給了我們這樣一個殘酷的生日禮物，但我們絕不能因此而意志消沉，應該勇於面對並全力抗爭，捍衛我們自己的聲譽和權益。70 年來，救國團服務過千千萬萬的人群，他們全都是救國團的最有力的後盾，我們堅信公理和正義最終必能戰勝邪惡。

現階段我們仍然希望所有同仁安心工作，全力做好服務，繼續爭取社會大眾對我們的信任與支持，同時，也請每一位同仁全力動員身邊的親朋好友，共同為單純善良的救國團發聲。值此風雨飄揚之際，危急存亡之秋，請大家配合總團部的規劃，團結一致、行動一致，才能展現出最大的能量，並爭取社會最大的支持力量。

謝謝大家！自己的權益要靠自己爭取，如果當別人迫害我們時，自己都不能挺身而出，別人也會冷漠旁觀。我們堅信，邪不勝正，讓我們一起發出內心的不滿，讓我們共同以行動展現救國團巨大的力量，讓邪惡勢力知道救國團不可欺負。

葛永光主任 敬啟

111年8月8日