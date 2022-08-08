蔡英文總統以軍禮 歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福

我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福受邀率團訪台，蔡英文總統偕副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等政府官員今天在總統府前廣場，以軍禮歡迎總理龔薩福的到訪，軍方禮砲連鳴放19響禮砲後，蔡英文總統與聖文森及格瑞那丁總理龔薩福一同走在紅毯上，校閱三軍儀隊。

針對近來共軍持續在台周邊軍演恫嚇，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福致詞時表示，任何大國不應以任何方式恫嚇、威脅他國，兩岸若有任何歧見，應以和平且文明的方式解決。