蔡英文總統以軍禮 歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福

我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福受邀率團訪台，蔡英文總統偕副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等政府官員今天在總統府前廣場，以軍禮歡迎總理龔薩福的到訪，軍方禮砲連鳴放19響禮砲後，蔡英文總統與聖文森及格瑞那丁總理龔薩福一同走在紅毯上，校閱三軍儀隊。 針對近來共軍持續在台周邊軍演恫嚇，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福致詞時表示，任何大國不應以任何方式恫嚇、威脅他國，兩岸若有任何歧見，應以和平且文明的方式解決。 而典禮進行中意外插曲，在炎熱的天候下，一名女性憲兵在疑似過熱癱軟在地，在其他憲兵攙扶下離場。我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（中左）受邀率團訪台，蔡英文總統（中右）偕政府官員今天在總統府前廣場，以軍禮歡迎總理龔薩福的到訪。記者許正宏／攝影我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（中右）受邀率團訪台，蔡英文總統（中左）偕政府官員今天在總統府前廣場，以軍禮歡迎總理龔薩福的到訪。記者許正宏／攝影我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（中左）受邀率團訪台，蔡英文總統（中右）偕政府官員今天在總統府前廣場，以軍禮歡迎總理龔薩福的到訪。記者許正宏／攝影我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福受邀率團訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎總理龔薩福的到訪，而典禮進行中意外插曲，在炎熱的天候下，一名女性憲兵在疑似過熱癱軟在地，在其他憲兵攙扶下離場。記者許正宏／攝影我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福受邀率團訪台，蔡英文總統偕政府官員今天在總統府前廣場，以軍禮歡迎總理龔薩福的到訪，軍方禮砲連鳴放19響禮砲歡迎友邦到訪。記者許正宏／攝影我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（中右）受邀率團訪台，蔡英文總統（中左）偕政府官員今天在總統府前廣場，以軍禮歡迎總理龔薩福的到訪。記者許正宏／攝影 憲兵 蔡英文 行政院
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