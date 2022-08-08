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蔡總統軍禮歡迎 聖文森總理：不支持大國威脅小的國家

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福受邀率團訪台，蔡英文總統偕政府官員今天在總統府前廣場，以軍禮歡迎總理龔薩福的到訪。記者許正宏／攝影
我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福受邀率團訪台，蔡英文總統偕政府官員今天在總統府前廣場，以軍禮歡迎總理龔薩福的到訪。記者許正宏／攝影

蔡英文總統今天以軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福，蔡總統致詞時表示，龔薩福前幾天表達，「中國軍演行動不會阻止他拜訪朋友」，令人非常感動。龔薩福致詞時說，不支持大國以任何方式恫嚇威脅小的國家，國際當中有任何歧見，應該用和平且文明的方式解決。

蔡總統表示，今天以最隆重的軍禮歡迎龔薩福率團來訪，代表政府及人民表達最熱烈的歡迎。龔薩福是台灣的好朋友、老朋友，很高興再次見面交流，這次是龔薩福第12次訪問台灣，也是以總理身分第11次來訪，充分展現對兩國邦誼的重視，「尤其前幾天，龔薩福表達，中國軍演行動不會阻止他拜訪朋友，讓我們非常感動」，中華民國和聖文森及格瑞那丁從1981年建交，儘管國際局勢不斷變化，兩國始終相互扶持，持續在各領域合作，創造豐碩的成果。

蔡總統說，透過龔薩福來訪，期待讓龔薩福更了解台灣的最新狀況，雙方也能針對共同關切的議題交換意見，進一步強化兩國合作關係。最後再次歡迎龔薩福及訪團貴賓，祝福行程圓滿順利。

龔薩福隨後致詞時表示，他很高興能再次見到老朋友，尤其是在充滿挑戰的時刻造訪中華民國台灣政府及人民，雙方41年以來打造友誼，基礎讓友誼更深化堅實，「我們都是島國，都享有保障民主人權價值，在全球體系中，我深深相信必須確保獨立及主權，不干涉他國內政及和平解決所有國際爭端。換句話說，這些理想及原則都深植我們的DNA當中，所發出的聲音也隨著回音一同迴盪共鳴，就是因為有這些原則及理想才存在。」

龔薩福，中華民國台灣在建國努力之下，打造了合法對中華文化的詮釋與表達，中華文明不只是有悠久六千年的歷史，也是很現代的文明，而中華民國台灣提供最好的詮釋。在西半球也一樣，不支持大國以任何方式，恫嚇威脅小的國家，國際當中有任何歧見，應該用和平且文明的方式解決，他感佩中華民國台灣辛苦建國打造輝煌民主和平國家，特別感謝中華民國台灣政府及人民，在疫情期間及火山爆發期間提供幫助。

龔薩福說，此次來訪，他要特別表達感謝，也希望雙方繼續合作，深化雙邊邦誼，一起合作打造全球的和平安全繁榮。最後他稱蔡總統是非常偉大的女性領導人，領導如此偉大的國家，期待打造更多夥伴關係。感謝蔡總統領導人民，滿足人民需求，讓人民平安生活，「您稱我是老朋友，我非常榮幸，聖文森國跟中華民國台灣也會作為緊密的朋友及盟友。」

國軍 軍演

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