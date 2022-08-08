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影／朱立倫南下雲林談發農遊券：要實實在在讓大家賺食

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
國民黨主席朱立倫（左）今早南下雲林參加五合一選舉提名同志介紹會，雲林縣長張麗善（右）也到場參加。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今早南下雲林參加五合一選舉提名同志介紹會，雲林縣長張麗善（右）也到場參加。記者黃于凡／攝影

國民黨主席朱立倫今南下雲林參加提名同志介紹會，他說，對於所有農漁民的幫助應該要實實在在讓大家可以「賺食(台語，賺錢、謀生)」，不是用選舉，最後再用這種（農遊券）方式。

最近陸禁台農漁食品銷陸、農委會今開記會、發農遊券，他說，在這裡要拜託民進黨不要有政治考量、不要使用一次性的方式，要幫助農民把產品賣出去、行銷到全世界，這才是好的農委會主委。

雲林縣黨部黨員今出席同志介紹會踴躍、座無虛席，朱立倫說，國民黨在縣市長共提名10名優秀女性參選人，可說是「十全十美」，尤其是雲林縣長張麗善用母親的心情在照顧雲林鄉親，希望黨內同志團結、贏得年底選戰。

國民黨雲林縣黨部表示，只要是泛藍的，大家都是同志，一起共同努力，國民黨沒人、沒錢、沒資源，只有團結，才能對抗「橫材拿入灶」的民進黨政府，「厝已經蓋一半，師傅千萬不能換」，張麗善是一個會顧家的媽媽，一定要讓她留下來繼續照顧雲林鄉親。

縣長張麗善說，雲林縣舉債空間維持49%多年，已經舉債到不能再舉了，她上任後總共還了66億元，將舉債空間從49%降到36%，她用一個勤儉持家媽媽的精神，去持「雲林」這個家，所以希望選民一定要對女性有信心。

針對台海安全，朱立倫說，他一再強調，國民黨是最愛台灣、捍衛中華民國、確保台灣安全，也希望維護兩岸的和平，透過交流、對話，這一次（年底五合一選舉）大家一起來努力，政府、朝野一起努力捍衛中華民國、維護台海和平。

國民黨雲林縣黨部今早舉辦五合一選舉提名同志介紹會，黨部成員出席踴躍。記者黃于凡／攝影
國民黨雲林縣黨部今早舉辦五合一選舉提名同志介紹會，黨部成員出席踴躍。記者黃于凡／攝影
國民黨雲林縣黨部今早舉辦五合一選舉提名同志介紹會，各選區提名人都到場參加。記者黃于凡／攝影
國民黨雲林縣黨部今早舉辦五合一選舉提名同志介紹會，各選區提名人都到場參加。記者黃于凡／攝影
國民黨雲林縣黨部今早舉辦五合一選舉提名同志介紹會，黨部成員出席踴躍。記者黃于凡／攝影
國民黨雲林縣黨部今早舉辦五合一選舉提名同志介紹會，黨部成員出席踴躍。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今早南下雲林參加五合一選舉提名同志介紹會，雲林縣長張麗善（右）也到場參加。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今早南下雲林參加五合一選舉提名同志介紹會，雲林縣長張麗善（右）也到場參加。記者黃于凡／攝影
國民黨雲林縣黨部今早舉辦五合一選舉提名同志介紹會，各選區提名人都到場參加。記者黃于凡／攝影
國民黨雲林縣黨部今早舉辦五合一選舉提名同志介紹會，各選區提名人都到場參加。記者黃于凡／攝影

雲林 國民黨

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