國史館稱中華民國由北京政府繼承 蔣萬安：非常荒謬

國史館臉書貼文聲稱中華民國已經由北京政府代表、繼承，引發熱議，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，中華民國就是主權獨立的國家，民進黨喊著抗中保台，結果卻拋棄中華民國，這是讓所有國人無法接受的事情。

國史館在官方臉書發布台灣憲法學會前理事長許慶雄演講，影片裡的簡報圖卡出現「中華民國已經由北京政府代表、繼承」等文字，引發大量網友留言批評。

對此，蔣萬安今主持「講講蔣萬安」直播節目父親節特輯，他在錄影前受訪表示，我們就是堅定捍衛中華民國的主權，中華民國就是主權獨立的國家，這點不容質疑，我們絕對堅定不只捍衛、愛護、守護中華民國，民進黨喊著抗中保台，結果卻拋棄中華民國，這是讓所有國人無法接受的事情。

至於是否認為民進黨台北巿長參選人陳時中要表態？蔣萬安表示，每一個國人都應該表態，這是一個絕對不容退讓的立場，我們堅定捍衛中華民國主權，看到民進黨、包括國史館有這樣的言論，非常荒謬，絕對不能接受。