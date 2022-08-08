國史館貼文指中華民國已由北京政府繼承 館長陳儀深急滅火

台灣憲法學會前理事長許慶雄在國史館線上講堂指「中華民國已經由北京政府代表、繼承；台灣維持現狀是自己否定是國家，甚至自願成為中國的一部分，只有制定憲法才能使台灣成為國家」，相關內容引發爭議；國史館館長陳儀深昨晚發聲明，強調學者到國史館演講本來就會有不同意見，但這不能代表是國史館主張。

國史館在官方臉書發布許慶雄演講，影片裡的簡報圖卡出現「『中華民國』已經由北京政府代表、繼承」等文字，引發國民黨質疑是否為蔡英文總統意見？也湧入網友留言批評。

陳儀深表示，許慶雄演講當天他在場，有當場表達不同意見；許慶雄將「中華民國」4個字看得太重，殊不知兩蔣時代的中華民國與前總統李登輝以後的中華民國是「同名異物」。

陳儀深指出，國史館二樓紀念李登輝的展覽「關鍵1991」仍在展出，去年舉辦的研討會論文剛結集出版，歡迎大家來討論指教，但不歡迎亂扣帽子。