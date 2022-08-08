快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

午後雨彈來了！4縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國史館稱中華民國由北京政府繼承 藍批民進黨中共同路人

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國史館7日在臉書貼文，引述學者說法，指「中華民國已經由北京政府代表、繼承」，引發譁然。(本報資料照片)
國史館7日在臉書貼文，引述學者說法，指「中華民國已經由北京政府代表、繼承」，引發譁然。(本報資料照片)

針對國史館臉書貼文，聲稱「聯合國與國際社會都認定中華民國已經由北京政府代表、繼承」、以及台灣維持現狀是自願成為中國大陸的一部分等。國民黨文傳會副主委兼黨史館主任林家興嚴正質疑，所謂「中華民國由大陸當局繼承」的說法是中共的說詞，難道蔡英文政府在中共軍演之際還要成為中共同路人？

林家興質疑，若中華民國已經由大陸當局繼承，那麼蔡英文所擔任的中華民國總統又是什麼？國史館由總統府主管，難道「中華民國已經由北京政府代表、繼承」是蔡英文的意見嗎？國史館過去多次出現主張台獨、台灣主權未定等等謬論，此次再次公開在社群平台主張「中華民國由北京政府代表」，公開毀滅國史，已經不能再推給學者個人言論。

林家興指出，民進黨政府竟在中共軍演之際，呼應中共說法，以不實言語聲稱中華民國已由大陸當局繼承，難道是綠共、紅共一家親，蔡英文是中共同路人？

林家興表示，國史館文中更稱「只有制定憲法才能使台灣成為國家」，難道這也是蔡英文的意見嗎？。蔡英文總統曾稱「我依照中華民國憲法當選總統，我有責任捍衛中華民國的主權和領土」，還說「會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務」，請問蔡英文總統，妳的立場到底是什麼？妳是中華民國的總統，還是已經被繼承的台灣領導人，又或者是想要搞台獨正名制憲的麻煩製造者？

林家興強調，中華民國是一個主權獨立的國家，自西元1912年成立以來，即便治權所及區域迭有變更，仍一脈相承延綿不絕，迄今仍在台灣持續存在，實踐「中華民國憲法」所保障的民主自由價值，不僅中華民國從未被大陸當局繼承，中華民國在台灣也從未被大陸當局統治過一天。如果民進黨政府不願意正視中華民國，又如何讓中華民國國民團結一心捍衛國家？強烈要求國史館與蔡英文總統應說清楚講明白，事關國家大是大非立場，不容有任何模糊空間。

蔡英文 中共

延伸閱讀

【專家之眼】台灣有事美日置身事外 中共將變本加厲

U12世界杯／中華隊奪季軍 蔡英文、賴清德祝賀

台海局勢 苦苓提10問：蔡英文不要再到處跑行程裝沒事

王毅語出驚人：孫中山也會說蔡英文是「不肖子孫」

相關新聞

中共軍演、論文門成選戰變數？綠營人士稱勝或敗 蘇保閣揆都有利

中共「類封鎖」台灣軍演告一段落，但中共官媒央視宣布日常共軍在海峽東側軍演將常態化實施。中共軍演對年底舉行九合一選舉將造成何種影響仍有待觀察，不過，有民進黨派系人士認為，選舉結果不論是大勝或大敗，蘇貞昌續任閣揆的機會都將大增。

跨黨派立委訪歐團 游錫堃：收穫豐富有所突破

立法院長游錫堃今天指出，立法院跨黨派國會外交訪問團日前訪問捷克、立陶宛、法國進行深化民主同盟之旅，收穫豐富，備受禮遇，見...

聖文森及格瑞那丁來訪 法務部：今與之簽署2份司法合約

法務部今天發布新聞說，我國與友邦聖文森及格瑞那丁總理兼司法部長龔薩福（Dr. the Honourable Ralph ...

藍反對操弄兩岸緊張 綠：不能永遠活在中國大陸同意下

台海情勢緊張，國民黨團今天呼籲政府因應，讓人民過好生活，反對操弄兩岸緊張。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，「不能永遠活在中國的...

民眾黨12月選下屆主席 最晚8月9日入黨可投票

台灣民眾黨今天公告，將於今年12月10日舉行第二屆黨主席及黨代表選舉，並採網路投票；根據民眾黨黨職人員選舉辦法，入黨連續...

全力挺堅不演了 桃園之役變鄭文燦的政治仕途之戰

多數政治觀察認為11月底的地方選舉「取桃園者得天下」，民進黨深信桃園市的勝負不僅攸關綠色執政的品牌，也將左右兩年後總統大選的選情。桃園新市從7月起，幾乎天天看到桃園市長鄭文燦拉著林智堅拜票跑行程，即使遭外界批評行政不中立，鄭文燦也要「賴皮」到底。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。