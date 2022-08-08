影／國史館稱中華民國由北京政府繼承 藍批民進黨中共同路人

針對國史館臉書貼文，聲稱「聯合國與國際社會都認定中華民國已經由北京政府代表、繼承」、以及台灣維持現狀是自願成為中國大陸的一部分等。國民黨文傳會副主委兼黨史館主任林家興嚴正質疑，所謂「中華民國由大陸當局繼承」的說法是中共的說詞，難道蔡英文政府在中共軍演之際還要成為中共同路人？

林家興質疑，若中華民國已經由大陸當局繼承，那麼蔡英文所擔任的中華民國總統又是什麼？國史館由總統府主管，難道「中華民國已經由北京政府代表、繼承」是蔡英文的意見嗎？國史館過去多次出現主張台獨、台灣主權未定等等謬論，此次再次公開在社群平台主張「中華民國由北京政府代表」，公開毀滅國史，已經不能再推給學者個人言論。

林家興指出，民進黨政府竟在中共軍演之際，呼應中共說法，以不實言語聲稱中華民國已由大陸當局繼承，難道是綠共、紅共一家親，蔡英文是中共同路人？

林家興表示，國史館文中更稱「只有制定憲法才能使台灣成為國家」，難道這也是蔡英文的意見嗎？。蔡英文總統曾稱「我依照中華民國憲法當選總統，我有責任捍衛中華民國的主權和領土」，還說「會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務」，請問蔡英文總統，妳的立場到底是什麼？妳是中華民國的總統，還是已經被繼承的台灣領導人，又或者是想要搞台獨正名制憲的麻煩製造者？

林家興強調，中華民國是一個主權獨立的國家，自西元1912年成立以來，即便治權所及區域迭有變更，仍一脈相承延綿不絕，迄今仍在台灣持續存在，實踐「中華民國憲法」所保障的民主自由價值，不僅中華民國從未被大陸當局繼承，中華民國在台灣也從未被大陸當局統治過一天。如果民進黨政府不願意正視中華民國，又如何讓中華民國國民團結一心捍衛國家？強烈要求國史館與蔡英文總統應說清楚講明白，事關國家大是大非立場，不容有任何模糊空間。