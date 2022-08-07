安倍國葬代表 綠委：蔡總統來致哀是不錯選擇

美國聯邦眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台後，民進黨立委、立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文指出，日本版「台灣旅行法」在裴洛西來台後討論升溫，將持續積極推動，鞏固台日交流。

郭國文在臉書指出，從日本近期訪台團當中，前防衛大臣石破茂、 浜田靖一接續拜訪台灣，被視為「試水溫」的舉動，未來可能更多重量級官員或議員來訪。接下來，日本前首相安倍晉三國葬的台灣代表，也有和日本代表交流意見，有人提出由蔡英文總統，或是副總統賴清德前來致哀，都是不錯的選擇。

郭國文指出，推動高官互訪的精神，與他和立委何志偉、張廖萬堅、林楚茵一同積極推動的「台灣旅行法」相符；然而，多了一層法律，會讓相關交流更有保障，就是他們主動贈送草擬法案的原因，更獲得日本議員們的正面回應，期待未來能看到「台灣旅行法」從草案變成法案。