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江啟臣：共軍演習強度將維持一陣 蔡政府受困美中僵局

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委江啟臣說，蔡英文政府在整個兩岸和對外政策的選擇之下，現在陷入泥淖，在美中關係僵局下走不出來，被困住了。本報資料照片
國民黨立委江啟臣說，蔡英文政府在整個兩岸和對外政策的選擇之下，現在陷入泥淖，在美中關係僵局下走不出來，被困住了。本報資料照片

針對中共軍機、軍艦及無人機等持續在台海周邊進行軍事活動。國民黨立委江啟臣表示，大規模的演習會結束，但這樣的強度仍會維持一陣子。接下來美國對台灣問題的表態，以及美中關係如何修復都是重點；因此事已經壓縮到美台關係，甚至台灣對外的經貿關係，蔡政府已困在美中僵局中。

江啟臣表示，共軍大規模的演習會結束，但之後仍維持一定的強度一陣子，這期間必須要觀察美、中、台三邊的互動，以及美國對於台灣問題的表態，如果美國國會接下來要繼續通過相關的對台法案，或是出售武器給台灣，那中共就有理由更合理的繼續進行軍事行動。

「這會壓縮到美台關係，甚至是經貿關係」，江啟臣說，只要讓中共有一點理由，就能拿來做為打壓台灣的藉口，美中之間氣氛不好，中共就都有理由反對。所以現在已經不是兩岸關係的問題，而是美中關係如何修復，進一步影響到與台灣的關係。

對於政府接下來如何因應，江啟臣說，台灣政府這次相對比較克制和低調，但接下來要如何因應真的不容易，強也不是、弱也不是，強又容易造成挑釁，但弱又可能讓共軍發動突襲，藉機打下台灣，所以軟硬之間的拿捏必須要非常得當，否則就會陷入困境。

江啟臣說，蔡英文政府在整個兩岸和對外政策的選擇之下，現在陷入泥淖，在美中關係僵局下走不出來，被困住了。

江啟臣 中共 美中關係

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