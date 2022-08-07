鄭孟洳狂瘦逾30公斤 駁「都市傳說」強調瘦得健康
民進黨高雄市議員鄭孟洳今天上午偕祖父鄭新助一起上廣播節目，接受前總統陳水扁專訪，她前年迷上拳擊，瘦身超過30公斤。鄭孟洳說，很拜票、選民服務時，很多人問她「妳真的是本人嗎？是不是換人參選了？」
鄭孟洳打拳擊後瘦身有成，人小了一號，苗條時期衣服又可以穿得上，讓她很有成就感。鄭表示，她瘦下來後，各種「都市傳說」隨之而來，有人說她整形，也有人質疑她做縮胃手術、生病等，她真的是靠打拳擊瘦下來，瘦得很健康。
鄭孟洳說，她學拳擊的出發點是要健身，當時沒想到要減重，瘦下來是意外成果，女生學拳擊滿有挑戰，但過程很紓壓。
鄭曾說，她在當陳其邁助理時期開始發胖，當時行程工作滿檔，能運動時間有限，加上飲宴多，體重直線上升。2018年當選議員後，應酬更多，加上嗜吃麵食等，身材日漸發福。
許多人認為「肉肉的」很可愛，但她自覺胖已影響體能，決定練拳擊增強體力，之前一周安排3天打拳，每次1小時，練到汗水淋漓，相當紓壓、暢快。
「除了運動，飲食控制也重要！」鄭說，打拳擊運動後，身心更健康，飲食上也減少最愛的麵食等，控制澱粉量，讓減重效果更佳。鄭孟洳現年32歲，是目前高雄市議會第三年輕的議員，僅次於國民黨鄭安秝、時代力量黃捷。
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