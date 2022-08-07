譴責共軍威脅台灣安全 國民黨堅定護台 籲溝通化解衝突

針對中共軍機、軍艦及無人機等近日在台海周邊活動、演習，甚至侵擾我國外島地區，威脅我國人民安全。國民黨表示，國民黨的立場一定是強力捍衛中華民國、守護民主自由，支持國防力量保衛人民的安全，乃至於兩岸及區域的和平穩定，對於所有傷害兩岸和平、區域穩定的舉措、任何傷害台灣安全、對2300萬人的生存發展不利的行為，國民黨都不樂見，並再次表達嚴正譴責。

國民黨指出，促進兩岸和平，是希望人民生活穩定，任何衝突都會傷害的是所有的人民，更不利兩岸民生發展與福祉，國民黨持續努力，不但捍衛中華民國、維護民主自由，也要促進區域的安全和兩岸人民的和平，兩岸只有對話交流，而非對抗交惡，才是兩岸人民與區域鄰國之福。

國民黨呼籲，針對近日台海局勢升高緊張，各方都應節制，不要過度反應、拉高區域衝突與敵意，而台海和平攸關兩岸民眾福祉，更牽動區域安全穩定，需要所有人共同珍惜。陸方應該思考如何維持兩岸溝通，以減少誤判、化解衝突。

國民黨表示，國民黨的立場是堅定支持國軍以國防力量保衛台灣，並戮力追求與維護區域和平穩定，而非如一些政黨、政治勢力意圖透過衝突來獲得政治利益，如此不顧台灣人民安全、不負責任的做法，國民黨堅決反對，也會用各項行動具體支持國防保台、堅持以追求和平保護台灣的政策路線，以確保台灣人民的安全與繁榮生活。