快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

高校退場悲歌？8年廢棄校舍如「鬼城」 地下室遭淹沒成小埤塘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

譴責共軍威脅台灣安全 國民黨堅定護台 籲溝通化解衝突

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨表示，國民黨的立場一定是強力捍衛中華民國、守護民主自由，支持國防力量保衛人民的安全。圖為國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨表示，國民黨的立場一定是強力捍衛中華民國、守護民主自由，支持國防力量保衛人民的安全。圖為國民黨主席朱立倫。本報資料照片

針對中共軍機、軍艦及無人機等近日在台海周邊活動、演習，甚至侵擾我國外島地區，威脅我國人民安全。國民黨表示，國民黨的立場一定是強力捍衛中華民國、守護民主自由，支持國防力量保衛人民的安全，乃至於兩岸及區域的和平穩定，對於所有傷害兩岸和平、區域穩定的舉措、任何傷害台灣安全、對2300萬人的生存發展不利的行為，國民黨都不樂見，並再次表達嚴正譴責。

國民黨指出，促進兩岸和平，是希望人民生活穩定，任何衝突都會傷害的是所有的人民，更不利兩岸民生發展與福祉，國民黨持續努力，不但捍衛中華民國、維護民主自由，也要促進區域的安全和兩岸人民的和平，兩岸只有對話交流，而非對抗交惡，才是兩岸人民與區域鄰國之福。

國民黨呼籲，針對近日台海局勢升高緊張，各方都應節制，不要過度反應、拉高區域衝突與敵意，而台海和平攸關兩岸民眾福祉，更牽動區域安全穩定，需要所有人共同珍惜。陸方應該思考如何維持兩岸溝通，以減少誤判、化解衝突。

國民黨表示，國民黨的立場是堅定支持國軍以國防力量保衛台灣，並戮力追求與維護區域和平穩定，而非如一些政黨、政治勢力意圖透過衝突來獲得政治利益，如此不顧台灣人民安全、不負責任的做法，國民黨堅決反對，也會用各項行動具體支持國防保台、堅持以追求和平保護台灣的政策路線，以確保台灣人民的安全與繁榮生活。

軍演 解放軍

延伸閱讀

朱立倫飛澎湖拉抬提名人 舉這2人合體籲同志放下小我

臨時跟進國民黨出席鬥牛行程？ 林智堅：勿太多政治聯想

與呂玉玲邱奕勝首度公開合體 張善政：整合最好證明

大陸再宣布實施長期軍演 蔡總統：不負責任的做法

相關新聞

決戰百里侯／佛系蔣萬安不再躺平 嗆辣金句搶聲量 藍營提醒兩面刃

台北市長選戰已呈現「三腳督」戰局，蔣萬安、陳時中和黃珊珊3人支持度差距拉近。過去被批評打法「佛系」、「躺平」蔣萬安，近日嗆辣金句連發，搶下不少媒體版面和聲量，若干發言甚至在PTT被推爆，十分罕見，也讓外界對他的形象有些許改觀。蔣萬安選戰成員坦言，蔣確實已在調整自己的選戰策略；藍營人士則認為，「嗆辣」是兩面刃，選戰還有3個多月，要想讓選情穩定領先，也不能只靠「酸人哏」。

安倍國葬代表 綠委：蔡總統來致哀是不錯選擇

美國聯邦眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台後，民進黨立委、立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文指出，日本版「台灣旅行法」...

江啟臣：共軍演習強度將維持一陣 蔡政府受困美中僵局

針對中共軍機、軍艦及無人機等持續在台海周邊進行軍事活動。國民黨立委江啟臣表示，大規模的演習會結束，但這樣的強度仍會維持一...

鄭孟洳狂瘦逾30公斤 駁「都市傳說」強調瘦得健康

民進黨高雄市議員鄭孟洳今天上午偕祖父鄭新助一起上廣播節目，接受前總統陳水扁專訪，她前年迷上拳擊，瘦身超過30公斤。鄭孟洳...

譴責共軍威脅台灣安全 國民黨堅定護台 籲溝通化解衝突

針對中共軍機、軍艦及無人機等近日在台海周邊活動、演習，甚至侵擾我國外島地區，威脅我國人民安全。國民黨表示，國民黨的立場一...

聖文森及格瑞那丁總理訪台 總統府迎賓周遭交管

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福訪台，總統府明天將在府前南、北廣場舉辦迎賓活動。中正一分局公布交通疏導管制措施，另呼籲駕駛人遵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。