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不畏中共軍演 總統府感謝聖文森總理龔薩福訪台

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福訪問團應我國政府邀請，今天抵達台灣，展開為期6天訪問。記者黃仲明／攝影
我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福訪問團應我國政府邀請，今天抵達台灣，展開為期6天訪問。記者黃仲明／攝影

中共解放軍持續軍演，我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）訪問團應我國政府邀請，今天抵達台灣，展開為期6天訪問。總統府發言人張惇涵今天表示，在中國於台海周邊進行軍演之際，龔薩福以實際行動率團來訪，不僅展現兩國邦誼堅定，更是對台灣的大力支持。

張惇涵表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎龔薩福率團訪台；此行是龔薩福第12度訪問台灣，也是第11度以總理身分來訪，充分彰顯兩國邦誼堅定友好。

張惇涵表示，總統將在明天上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，除進行會晤外，並將見證兩國簽署相關司法合作協定及「高等教育合作意向書」，進一步深化兩國司法及教育合作。同日午間，蔡總統也將於總統府設國宴款待，就兩國持續拓展各領域合作深入交換意見。

張惇涵表示，我國與聖文森及格瑞那丁建交41年以來，在教育、婦女賦權、農業發展、基礎建設及資通訊等多項領域合作密切，龔薩福亦曾多次於國際社會為台灣仗義執言。此時，在中國於台海周邊進行軍演之際，龔薩福以實際行動率團來訪，不僅展現兩國邦誼堅定，更是對台灣的大力支持。

張惇涵表示，本次訪團成員另包括社會部長布魯斯特（Orando Brewster）、總理辦公室常次魏安潔（Angie William-Jackson），以及國家保險局理事會主席柏曼（Lennox Bowman）等。期盼透過此次龔薩福總理率團來訪，讓兩國的友好邦誼更為友好堅韌，讓兩國的合作關係更為提升，也共同為全球民主韌性做出積極貢獻。

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（左五）7日清晨搭機抵台訪問，外交部長吳釗燮（右七）親自前往B9國賓門接機，雙方在國賓門合影。記者黃仲明／攝影
聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（左五）7日清晨搭機抵台訪問，外交部長吳釗燮（右七）親自前往B9國賓門接機，雙方在國賓門合影。記者黃仲明／攝影

張惇涵 總統府發言人 軍演

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