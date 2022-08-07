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回顧給鄭新助政治獻金 阿扁：拿最少的人說最大聲

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
前總統陳水扁廣播節目今天專訪挺扁大將鄭新助、鄭孟洳祖孫。翻攝自廣播節目直播畫面
前總統陳水扁廣播節目今天專訪挺扁大將鄭新助、鄭孟洳祖孫。翻攝自廣播節目直播畫面

前總統陳水扁廣播節目今天專訪挺扁大將鄭新助、鄭孟洳祖孫，鄭曾自曝拿過阿扁2次各100萬政治獻金，在節目上回憶此事，阿扁說，「拿最少的人說最大聲，有些人拿的是鄭新助的10倍」，還強調「那是一份心意無條件的」。

2003年，時任高雄市議員的鄭新助因涉入賄選案，遭民進黨開除黨籍，鄭新助突然在旗山鎮剃度出家，當時由服務處發表聲明，向社會道歉，聲稱是因無法對抗複雜政治環境而涉入賄選案，有負選民所託，決定剃度出家誠心懺悔，引發話題。

鄭新助披袈裟問政成為特色，他現年82歲，僅有國小畢業，20歲即結婚生子，從剃度出家到入世問政，人生相當戲劇性。他曾任4屆市議員，一度是台灣最年長議員，4年前交棒給當時年僅27歲孫女鄭孟洳。

鄭孟洳說，她延續爺爺的使命接棒從政，對弱勢有關懷，希望傳承弱勢關懷精神，除了發愛心便當、白米等物資，也舉辦英語營隊等，希望幫助弱勢家庭孩子，也能有更多文化刺激。

民進黨高雄市三民區市議員鄭孟洳2008年參選，接棒爺爺鄭新助的政治棒子參政。翻攝自廣播節目直播畫面
民進黨高雄市三民區市議員鄭孟洳2008年參選，接棒爺爺鄭新助的政治棒子參政。翻攝自廣播節目直播畫面
前總統陳水扁廣播節目今天專訪挺扁大將鄭新助、鄭孟洳祖孫。翻攝自廣播節目直播畫面
前總統陳水扁廣播節目今天專訪挺扁大將鄭新助、鄭孟洳祖孫。翻攝自廣播節目直播畫面

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